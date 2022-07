MAYNILA - Umaapela nang mas maayos na sistema ang kabataang pumila sa ikalawang araw ng registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Commission on Elections office sa Arroceros, Maynila.

Ang magbabarkadang Nadine Cajipe, 16 taong gulang at Joana Nuevas, 17 taong gulang, ikalawang araw na ng pagpila para sana magparehistro.

Una nilang sinubukang pumila kahapon pero hindi umabot sa cut-off kaya muling itinuloy ngayon ang pagproseso ng kanilang registration.

"Mga around 7 a.m. po, kahapon pa po kami dito eh, bumalik lang kami ngayon. Isa lang po yung computer doon sa taas, parang ambagal po ng system hanggang ngayon wala pa rin po," sabi ni Cajipe

Ayon sa kanila, kumpleto naman ang kanilang requirements pero bukod sa naging sobrang haba ng pila kahapon, nasabayan pa ito ng nasirang computer kaya lalong tumagal ang pila.

"Ang tagal po ng pila eh, ang gulo po kasi, minsan pinapauna nila District 1, ‘tas biglang District 3, pero magulo talaga, kahapon magulo din. Kahapon po sabi isa lang daw yung machine kaya ang bagal ng usad. Tas ang nangyari na-cut-off din bale wala pa kaming number," sabi ni Nuevas

Kapwa first time na magiging botante ng dalawa kaya excited silang makaboto ng mga kapwa kabataang magiging lider ng Sanggunian gayundin sa kanilang barangay.

May apela naman ang botanteng si Roper Delfin ng District 3 sa Maynila.

"Kahapon po kasi naabutan ng cut-off yung mga kabarangay namin, sabi bumalik na lang po bukas, 8 pa lang po andito na kami, so sabi namin sana po ang suggestion is bigyan ng number yung mga nakapila pa para sila na yung priority kinabukasan kung pababalikan man sila," apela ni Delfin

May paliwanag naman si Atty. Gregorio Bonifacio, election officer ng Comelec District 4, kung bakit hindi maaring pagbigyan ang hirit na mabigyan na lang ng number ang mga inaabutan ng cut-off sa pila.

"Pupuwede naman yun, kaya lang ang ginagawa ng iba naming kababayan dito, darating ng cut-off after cut-off darating tapos manghihingi ng number so magpapa-reserve. So nagiging siyang sistema ng reservation. Which is ayaw din naman namin kasi kawawa naman yung maagang pumipila tapos sila darating ng hapon. Ayaw namin, kasi gagawin at gagawin yan ng ibang barangay," paliwanag niya.

Sina Christian Yabut at Kim Guevara na parehong first time na magiging botante, direktang apektado ng pagkasira ng computer na ginagamit ng mga tauhan ng Comelec District 5.

Kaya kahit pa maaga silang nagsimulang pumila na alas-siyete ng umaga kanina, inabot pa rin ng hapon at umaasang matatapos nila ang proseso ngayon.

"Sobrang poor ng facilities nila, tapos isang computer lang ang gumagana. 7 a.m. pa po kami dito tapos ngayon lang kami matatapos magpa-five po siguro," sabi ni Yabut.

Si Guevara, umaasang sa pamamagitan ng pagpaparehistro, magiging instrumento para makapag-luklok ng mga tamang lider nila sa barangay.

"Para po makaboto rin ako, para maiboto ko rin sino yung nararapat," sabi ni Guevara.

Ayon kay Bonifacio, kung hindi magkaka-aberiya ang kanilang mga ginagamit na computer, kaya nilang tumaggap ng hanggang 400 magpaparehistro kada araw.

"Maaga pa lang pagkaalam namin kaya, kaya nga lang kanina yung District 5 nasira yung computer nila so kailangan pang i-repair yung kaya po nagtagal yung District 5. Tinatantiya po namin yan depende sa kakayahan, ang District 4 dalawa po computer namin, ang isang computer ay kayang mag-accommodate ng 200 so far," aniya.

Nagsimula ang registration period nitong Hulyo 4 at tatagal hanggang Hulyo 23.

Sabi ni Bonifacio, bukas ang registration kahit Sabado at holiday para sa lahat ng mga kuwalipikadong botante na 15 hanggang 30 para sa SK elections, at 18 anyos pataas para sa barangay elections.

Gaganapin ang Barangay at SK elections sa Disyembre 5.

Umaapela rin ang Comelec sa mga magpaparehistro na sagutan na ang form bago pa magtungo sa Comelec para mapabilis ang pila.

Aniya available sa mga tanggapan ng Comelec ang form at puwede rin i-download mula sa Comelec official website.

"Pakiusap po namin, pagpunta po sa opisina, kumpleto na po yung lahat ng requirements saka po yung application form. Naintindahan namin yung kanilang paghihirap, gayunman humihingi po ang Comelec ng paumanhin kung sila ay naantala pero rest assured po lahat ng pumipila hanggat kaya namin, irerehistro namin," sabi ni Bonifacio