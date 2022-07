Hinimok ng University of the Philippines Student Council (USC) ang pamunuan ng unibersidad na imbestigahan ang umano'y panibagong insidente ng hazing sangkot ang isang fraternity.

Ito ay matapos i-post ng isang anonymous Twitter account noong July 3 ang ilang larawan at video ng umano'y mga estudyante ng UP habang sumasailalim sa hazing.

Dahil hindi pa ma-verify o mapatunayan ang mga kumalat na larawan at video, hiniling ng USC kay UP Office of Student Ethics (OSE) Chairperson Atty. Rosalio Aragon Jr., na magsagawa ng fact-finding investigation upang matiyak kung may naganap talagang hazing.

Ayon sa USC, mahalaga ang pagsasagawa ng imbestigasyon upang matigil na ang karahasan sa loob ng unibersidad. "May this be a big step towards ending punitive and violent practices within the university. As such, let us continue to forge unities in cultuvating safe spaces for all," ayon sa liham ng USC.

Nakatakdang makipagdayalogo si Aragon ngayon linggo, ayon sa USC.

Wala pang inilalabas na pahayag ukol sa mga kumalat na larawan at video ang iniuugnay na fraternity.