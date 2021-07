Bakunadong biyahero na may vaccination card puwedeng di mag-COVID-19 test

Watch more in iWantTFC

Nilinaw ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) na maaari nang gamitin ang ibinigay na vaccination card ng mga lokal na pamahalaan sa mga nakakompleto na sa bakuna kontra COVID-19 para hindi na sumailalim sa COVID-19 test ang mga bibiyahe.

Bahagi ito ng unti-unting pagluluwag ng pamahalaan sa pagbiyahe ng mga Pilipino, lalo na ang mga kompleto na ang bakuna.

"Basta po in-issue na po ng lokal na pamahalaan or ng DOH, IATF, na vaccination card ay sapat na po 'yan in lieu of RT-PCR testing sa intra- and interzonal [travel]," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

"But emphasizing na bawal pa po ang intra- and interzonal travel in ECQ (enhanced community quarantine) and MECQ (modified enhanced community quarantine) areas," sabi ni Roque.

Bago nito, may mga lugar pa rin kasi na nagre-require ng negative result ng RT-PCR o antigen test bago payagang makapasok ang biyahero.

Sa isang Facebook post, ipinaliwanag ng infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvana na ang mga indibidwal na kompleto sa bakuna ay maliit na ang tsansang magkaroon ng COVID-19.

Kahit pa mahawahan sila, maliit na lang ang dami ng virus na maaari nilang ikalat kompara sa mga hindi pa nabakunahan, ani Salvana.

Mababa rin daw ang bilang ng mga nagpopositibo sa RT-PCR test na mga asymptomatic at mas mababa pa sa mga kumpleto na ang bakuna.

Kaya ang dapat bantayan ng mga local government unit (LGU) sa mga bumibiyahe ay ang kanilang exposure at kung may sintomas ba sila, ani Salvana.

Sakaling magkaroon umano ng sintomas ang mga nabakunahan na, dapat pa rin itong ma-test at i-isolate.

Sa kabila nito, hindi excited sa pagbabago ng panuntunan ang travel enthusiast na si Frankie Chiu.

Naranasan na rin kasi niyang mapigil na makapasok sa isang probinsiya na dadanaan lang sana niya papuntang Baguio.

Naiintindihan naman niya na naghihigpit ang mga LGU para hindi dumami ang kaso ng COVID-19 pero sana raw ay maging standard ang pamantayan ng mga LGU.

"Tingin ko iba na naman ang magiging interpretation ng LGUs niyan... para kasing trial and error ang nangyayari for the travelers," dagdag ni Chiu.

Ayon sa IATF, kailangan pa rin talagang sumailalim sa health and exposure screening ang mga dumarating alinsunod sa mga itinakda ng lokal na pamahalaan.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News