Taal, mga bagyo dagdag-hamon sa pagpigil sa COVID-19: DOH

Aminado ang Department of Health na dagdag-hamon ang pagputok ng Bulkang Taal at napipintong pananalasa ng mga bagyo sa mga hakbang nila para maiwasang kumalat ang COVID-19.

Kaakibat kasi ng kalamidad ang paglikas ng maraming pamilya sa mga evacuation center.

"When we evacuate we put them in a place away from their homes at magkakasama sila sa isang lugar. That is the threat and risk for all of us," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Dahil dito, pinaghahandaan ng ibang ahensiya ng gobyerno ang mga kalamidad "para kapag tayo ay nag-evacuate, we will be assured na walang hawahan na mangyayari," ani Vergeire.

Nauna nang nagbabala noong weekend ang OCTA Research Group at University of the Philippines Pandemic Response Team sa posibleng pagtaas ng mga kaso COVID-19 sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa pag-alboroto ng Taal at paparating na mga bagyo.

Pero ayon sa DOH-Calabarzon, wala pa silang naitatalang hawahan ng COVID-19 sa mga nagsilikas dahil sa Bulkang Taal.

Kung mayroon mang may sakit, na-isolate na ang mga ito.

May alokasyon na ng bakuna sa mga evacuation center para makatulong na maprotektahan ang mga tao.

Interzonal travel

Patuloy na hinihikayat ng DOH ang publiko na magpabakuna, lalo't noong Linggo lang, pinayagan na ang interzonal travel nang walang RT-PCR test para sa mga maituturing na fully vaccinated o natanggap na ang pangalawang dose ng COVID-19 vaccine.

Ayon kay Vergeire, may mga nakahandang hakbang ang gobyerno para suportahan ito, lalo't maaari pa rin namang magka-COVID-19 ang isang fully vaccinated na tao.

"Sinasabi natin sa local governments, there has to be strict symptoms screening. Kailangan may monitoring tayo," ani Vergeire.

Pero para kay Dr. Tony Leachon, dating adviser ng National Task Force Against COVID-19, tila masyado pang maaga para payagan ang pagbiyahe ng mga taong fully vaccinated.

"Mataas ang cases mo in the countryside that may actually affect the surge in the NCR (National Capital Region) na nag-i-improve, mahirap 'yan," ani Leachon.

Hindi rin umano makakatulong na tanggalin ang testing para sa mga fully vaccinated, lalo't isa ito sa mga kailangang paigtingin ng pamahalaan.

Dahil maaari pa ring mahawahan ng COVID-19 at maging asymptomatic ang fully vaccinated na tao, posibleng delikado kung maipapasa niya ang virus sa taong hindi pa nabakunahan, ani Leachon.

Sa datos ng DOH, halos 3 milyong Pilipino pa lang ang maituturing na fully vaccinated.

Nagpaalala naman si Vergeire sa publiko na kung hindi natanggap ang pangalawang dose sa itinakdang schedule, hindi ibig sabihin ay babalik sa pagkuha ng unang dose.

"Three to 6 months is still acceptable to get the second dose without repeating the series... Ibigay mo lang ang second dose 'pag puwede na 'yong tao," ani Vergeire.

Ayon sa vaccine experts, ang Pfizer at Moderna ay umabot ng hanggang 42 araw bago matanggap ang ikalawang dose.

Puwede namang abutin nang hanggang 90 araw ang Sputnik V habang wala namang nakasaad para sa Sinovac pero mainam na maibigay din agad ang ikalawang dose.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News