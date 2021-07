Taal evacuees sa Nasugbu, Balete hinatiran ng tulong

Watch more in iWantTFC

Walang nadalang damit ang pamilya ni Angelina Reyes sa evacuation center nang sumabog muli ang Bulkang Taal noong isang linggo.

Kaya pawang galing sa donasyon ang suot-suot nila ngayon.

"Noong kami'y tumingin sa bulkan, may malaking-malaking usok na itim, na parang 'yong bolang itinaas bigla. Tapos ang dilim... kaya ngayon nabigla kami," ani Reyes, na mula Nasugbu, Batangas.

Dahil galing sila sa itinuturing na high-risk area, hindi rin makabalik sina Reyes sa kanilang bahay para kumuha ng gamit.

"Hindi kami papayagan na makababa. Natatakot daw sila na baka kung kailan kami ay naroon, saka sumabog," ani Reyes.

Nanariwa sa alalala ni Reyes ang pagsabog din ng Taal noong nakaraang taon pero mas nadagdagan ang pangamba niya ngayon dahil sa pandemya.

"Ngayon kaya kami takot dahil pandemic ngayon, ang mga bata natatakot ako dahil baka magkasakit," aniya.

Kahit nasa evacuation center na ang pamilya ni Merlita Caguitla, nagpumilit pa ring bumalik sa kanilang tahanan sa danger zone ang mga anak niya para magpakain ng mga alagang hayop, na tanging kabuhayan nila ngayon.

"Wala tayong kasiguraduhan sa buhay ngayon, may COVID, may bagyo, andito kami sa 'bakwitan' ngayon," ani Caguitla.

Para sa mga evacuee tulad nina Reyes at Caguitla ang mga bigas, ready-to-eat food, sabon, alcohol at iba pang mga supply na dala ng ABS-CBN sa mga evacuation center sa Nasugbu at Balete.

Patuloy ring maghahatid ng tulong ang ABS-CBN sa iba pang lugar na apektado ng bulkan.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News