Pagbabakuna ng 1st dose kontra COVID-19 sa Imus, inihinto dahil sa kakulangan sa supply

IMUS CITY, Cavite - Patuloy pa rin ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng Imus, Cavite sa tuloy-tuloy na pagdating at dagdag na bakuna mula sa pambansang pamahalaan.

Noong Biyernes pa pansamantalang nakahinto ang pagbibigay ng unang dose ng bakuna sa lungsod dahil sa kakulangan sa supply.

Mahigit 300 dose ng bakuna ng Sinovac na lang ang natitirang hawak ng lokal na pamahalaan mula sa mahigit 29,000 doses na nakuha nila nitong huling mga linggo ng Hunyo.

Bukod sa supply mula sa national government, namigay na rin ng sobra ang ilang lungsod gaya ng Cavite City, Dasmariñas at Taguig.

Itinabi na lang ang natitirang 361 doses para sa mga kukuha ng second dose, pero aminado ang Imus City na kulang ito sa mga naka-schedule gamit ang app ng UBE Express.

Ayon kay Dr. Cherrie Lyn Tumilba-Boque ng Imus Health Office, kung kompleto ang supply, nakakapagpabakuna sila ng 4,000 hanggang 6,000 kada araw, o halos 20,000 sa isang linggo.

Sa Imus nakapagtala ng pinakamataas na average capacity jabs o bilis ng pagbabakuna sa lalawigan ng Cavite, ayon sa National Task Force Against COVID-19.

Dagdag naman ni Imus City Mayor Emmanuel Maliksi, dumidiskarte na lang ang health office para mapalabas ang bakuna kahit may aberya tulad ng kakulangan ng Certificate of Analysis mula sa Department of Health.

Nakikipagpalit muna sila sa supply ng ibang lungsod para maipamigay ang bakuna.

Sa serye ng mga post online noong nakaraang linggo, giniit ni Maliksi na “kulang na kulang” ang bakunang napupunta sa lungsod at nagtanong kung “Nasaan na ang bakuna?"

Aniya, sana damihan at hindi napuputol ang pagbaba ng bakuna hindi lang sa Imus kundi sa buong Cavite.

Sa ngayon, nakahinto ang operasyon ng drive-thru vaccination site ng Imus sa isang mall.

Noong may supply ng bakuna, madaling-araw pa lang may nakapila nang mga sasakyan dito.