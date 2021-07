Barangay tanod na nagpapahinga sa duyan binaril sa mukha, dibdib

Base sa imbestigasyon ng Sinait police, naka-duty ang biktima sa barangay control point nang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Courtesy Sinait PNP

SINAIT, Ilocos Sur — Patay ang isang 55-anyos na tanod matapos siyang pagbabarilin sa Barangay Sapriana sa bayang ito, madaling araw ng Linggo.

Base sa imbestigasyon ng Sinait police, naka-duty ang biktima sa barangay control point nang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin.

"Kasalukuyan siyang nagbabantay doon kasama ang iba pang tanod at barangay officials. Pero at that time, siya ay nagpapahinga at nakatulog doon sa duyan. And then, may dumating na lalaki at bigla siyang binaril nang malapitan na sanhi ng kanyang kamatayan," sabi ni Police Lt. Joel Idica, hepe ng Sinait police.

May tama ng baril sa mukha at dibdib ang biktima.

Narekober sa crime scene ang 4 na kapsula ng kalibre 30 carbine.

Blangko pa ang pulisya at pamilya ng biktima ukol sa motibo sa krimen.

—Ulat ni Grace Alba