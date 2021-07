'Bakuna Nights' ng Quezon City, malaking tulong sa mga empleyado ayon sa DOLE

MAYNILA - Nagpasalamat si Labor Secretary Silvestre Bello III sa Quezon City government sa pagsasagawa ng "Bakuna Nights" o pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa gabi.

Ayon sa kalihim, malaking tulong ito sa mga manggagawa na hindi makaliban sa kanilang mga pinapasukang trabaho sa araw. Mahalaga umanong mabakunahan ang mga manggagawa upang gumalaw ang ekonomiya at para sa pagbabalik sa normal ng mga negosyo.

"Unang una, nagpapasalamat po ako kay Mayor Joy at kahit papaano, na-gather niya itong mga manggagawa. Ito po yung mga behikulo ng ekonomiya natin, kung walang manggawa, hindi gagalaw ang ekonomiya kaya napakahalaga," ani Bello.

"It is very obvious na kailangan natin mabakunahan ang ating mga manggagawa para gumalaw ang ekonomiya. Hopefully, kapag nabakunahan na natin ang lahat ng manggagawa, back to normal na ang negosyo, back to normal na ang ating ekonomiya," dagdag pa niya.

Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, tagumpay ang isinasagawang Bakuna Nights dahil aabot na sa 20,000 ang nababakunahang manggagawa. Balak din ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng 24 oras na pagbabakuna kung magkakaroon ng sapat na supply nito.

"That proves na marami talaga tayong mga manggagawa na hindi talaga nakakapagpabakuna during regular work hours. Sa tingin ko that is a testament to the success of this Bakuna Nights project," ani Belmonte.

Sa ngayon, paubos na umano ang supply ng bakuna ng lungsod kaya maaaring hanggang bukas na lang ang isinasagawang pagbabakuna sa gabi.

Tiniyak naman ni Belmonte na nakareserba ang supply para sa mga tatanggap ng pangalawang dose ng bakuna. Isinasagawa ang Bakuna Nights sa Quezon City hall ngunit plano na rin ng lokal na pamahalaan na gawin ito sa Novaliches sakaling magkaroon ng sapat na supply ng bakuna.

Ikinatuwa naman ni Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon na isa ang Quezon City sa mga nakapagtala ng pinakamaraming nabakunahang residente sa mga nakalipas na buwan. Umaabot na rin umano sa 50,000 ang nababakunahan sa Quezon City sa loob ng isang araw.

"Sa loob po ng ilang buwan, ang nakapag-register ng pinakamaraming nabakunahan sa isang araw ay ang lungsod ng Quezon. Halos 50,000 sa loob ng isang araw," aniya.