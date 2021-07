50 patay sa pagbagsak ng eroplano sa Sulu: AFP

Watch more in iWantTFC

Limampung tao ang kumpirmadong patay sa pagbagsak noong Linggo ng isang military plane habang papalapag sana sa paliparan sa Jolo, Sulu, sabi ngayong Lunes ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa kabuuang bilang ng mga namatay, 47 ang sakay ng C130 aircraft ng Philippine Air Force habang 3 naman ang mga residente sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano.

Ayon sa AFP, 96 ang sakay ng C130, kung saan 49 naman ang nasugatan at dinala sa iba't ibang pagamutan.

Sinisikap naman umano ng AFP na makilala ang 47 sakay ng eroplano na binawian ng buahy.

May 4 ding residente sa lugar na binagsakan ng eroplano ang nasugatan.

Bilang respeto sa mga pamilyang apektado, hindi muna isinapubliko ng militar ang pangalan ng kahit sino sa eroplano, ani AFP spokesperson Maj. Gen. Edgard Arevalo.

"We would like to inform the members of the family of the deceased, not all of them have been informed yet," ani Arevalo.

Galing Villamor Airbase sa Pasay ang eroplano noong umaga ng Linggo at naghatid ng mga pasahero sa Cagayan de Oro.

Mula naman Cagayan de Oro, isinakay ng eroplano ang mga bagong sundalo na katatapos lang ng training at ihahatid sana sa combat duty.

Pinabulaanan naman ni Arevalo ang umano'y pagiging deffective ng C-130 plane, na noong Enero lamang binili ng Pilipinas sa Amerika.

"The aircraft is in tiptop shape, it is not brand new but it's in a very good condition when it was delivered to the AFP," ani Arevalo.

Nanawagan ang AFP sa publiko na iwasan muna ang ano mang haka-haka habang isinasagawa pa ang imbestigasyon.

Sa inisyal na impormasyon ng AFP, lumampas umano sa runway ang eroplano kaya bumagsak sa isang settlement area.

Base na rin sa protocol, hindi muna ibibiyahe ang lahat ng natitirang apat na C130 military aircraft hangga't hindi natatapos ang imbestigasyon, ani Arevalo.

Inutos naman ni AFP Chief of Staff Gen. Cirilito Sobejana na ilagay sa "half mast" simula ngayong Lunes ang mga bandila sa mga kampo ng militar.

Sa mga kampo naman na malapit sa mga lugar kung saan maaaring paglamayan ang mga nasawing sundalo, mananatili ang mga bandila sa half mast hanggang matapos ang mga burol.

Nababahala naman si Muntinlupa Rep. Ruffy Biazon, vice chairman ng House committee on defense, sa trahedya.

May posibilidad na imbestigahan ng Kongreso ang nangyari pero hihintayin muna ang resulta ng mga imbestigasyon ng AFP at Department of National Defense, ani Biazon.

Nagpaabot din ng pakikiramay si House Deputy Speaker Rufus Rodriguez, mambabatas mula Cagayan de Oro, at tiniyak na tutulong sa lahat ng biktima at kaanak ng mga nasawi.

Sinabi naman ni Vice President Leni Robredo na handa siyang tumulong sa ano mang paraan na kakailanganin ng mga sundalo.

Nanawagan din si Robredo ng dasal para sa lahat ng biktima.

Bumuhos din ang mga pahayag ng suporta at pakikiramay mula sa mga ibang bansa.

— Ulat nina Jorge Cariño at Angel Movido, ABS-CBN News