1 patay, 2 sugatan sa karambola sa Aklan

Larawan mula sa Makato PNP.

AKLAN — Isa ang patay habang dalawa ang sugatan matapos magbanggaan ang isang motorsiklo at tricycle nitong Sabado sa Makato, Aklan.

Kinilala ang biktimang si Ramon Tabernilla, nasa wastong edad at residente ng Barangay Tugas sa nasabing bayan, na siyang nagmamaneho sa tricycle.

Sugatan naman ang kasama ni Tabernilla na si Joebert Arguelles, 21, na nakatira sa Barangay Poblacion.

Nagtamo rin ng gasgas at pananakit ng katawan ang driver ng motorsiklo na si Jimmy Prado Jr.

Sa imbestigasyon ng Makato Police, paliko sa Barangay Mantiguib ang tricycle nang biglang banggain ito umano ng motorsiklo.

Mabilis umano ang pagpapatakbo ni Prado, ayon sa awtoridad.

Kaagad na dinala sa ospital ang mga sugatan pero namatay si Tabernilla habang ginagamot.

Nasa ligtas na kalagayan na si Arguelles at nagpapagaling sa ospital.

Samantala, nakakulong na sa Makato police station si Prado at sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide with physical injury and damage to property.—Ulat ni Rolen Escaniel

