Tricycle driver tiklo sa umano'y panghahalay ng menor de edad sa QC

Trigger warning: Maselan ang ilang detalye sa istoryang ito.

MAYNILA - Timbog ang isang tricycle driver matapos manghalay umano ng menor de edad na pasahero sa isang sementeryo sa Novaliches, Quezon City.

Ayon kay P/Lt. Col. Jerry Castillo nitong Lunes, hepe ng Novaliches PNP, 53-anyos ang suspek na 20 taon nang namamasada sa lugar.

Sa imbestigasyon, bandang alas 9 ng gabi noong Sabado, galing sa bahay ng kaibigan sumakay ng tricycle sa Brgy. San Bartolome ang 17 anyos na biktima at pauwi na sana sa kanilang bahay sa Brgy. Talipapa.

Sa kalagitnaan ng biyahe ay nakiusap umano ang suspek na may dadaanan sandali sa sementeryo at nang pumayag ang biktima ay dinala siya sa madilim ng bahagi ng sementeryo at doon siya hinalay.

"Accordingly sa babae sinabi niya limang beses siya sinuntok hanggang manghina at hinubaran niya at dun niya ginawa ng kahalayan. After ng panghahalay ng suspek iniwan niya ang biktima sa sementeryo at umuwi na ito sa bahay," ayon kay Castillo.

Agad nagkasa ng follow-up operation ang pulisya matapos dumulog sa kanilang istasyon ang biktima at magulang nito.

Nasakote ang suspek sa mismong terminal ng tricycle kung saan siya kadalasang namamasada.

Nakuha rin sa kanya ang damit na isinuot niya nang gawin ang krimen.

"Nakuha natin ang cctv at agad nagkasa ng follow-up operation dun mismo sa terminal. Although nagpalit na ng damit, nakuha natin yung tricycle at body number at dun mismo tinuro ng victim na siya yung driver na nanghalay," ani Castillo.

Paliwanag ng suspek, nangungulila siya dahil hiwalay siya sa asawa kaya niya nagawa ang krimen.

"Siguro po na isa rin sa dahilan kaya ako nagkakaganito dahil single parent ako. At parang magulo na isip ko kaya ginusto ko na rin yun. Nakagawa ako na hindi maganda sa bata. Humihingi po ako ng kapatawaran pasensya sa pamilya ng babae na nabiktima ko. Sana mapatawad niyo ako," saad ng suspek.

Sumailalim na sa inquest proceedings ang suspek, sa reklamong rape na isinampa laban kanya.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC