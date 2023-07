May person of interest na ang mga awtoridad sa kaso ng sexual assault na nangyari sa loob ng Diliman campus ng University of the Philippines (UP), sabi ng Quezon City Police District ngayong Martes.

Gabi ng Sabado nang mabiktima ang isang UP student ng sexual assault habang dumadaan sa Ylanan Street papuntang Commonwealth Avenue.

Hinimok ni QCPD Director Nicolas Torre ang nasa likod ng krimen na sumuko.

"Better come forward and surrender. Siguro ang kaso nila ngayon, less serious physical injuries. Pero kapag hinintay pa nila, tumatagal-tagal pa ito, baka lalo pa maging seryoso ang kanilang problema. Better to surrender to authorities," ani Torre.

Itinuturing naman ni Torre na "isolated case" ang nangyari.

Nagsagawa na rin umano ng inspeksiyon ang mga tauhan ng QCPD kasama ang UP police sa pinangyarihan ng krimen at nakita ang ilang CCTV camera na maaaring magamit para matunton ang nasa likod ng krimen.

"I think UP campus is still a very safe community... This incident is, I can consider as isolated. Nangyari lang ito dahil nagkaroon ng confluence of events. Hindi naman ito normal na nangyayari," ani Torre.

Naka-heightened alert naman na umano ang UP police para matiyak na hindi na mauulit ang insidente.

Nakikipag-ugnayan na rin ang UP police sa Philippine National Police para mapabilis ang pag-usad ng imbestigasyon.

"Pinapa-heightened alert ang mga guard. Kailangan nasa labas lang sila the whole evening 'till morning," ani Jonathan Bandugan, miyembro ng UP police na unang rumesponde sa insidente.

Iginiit din ng UP police na may sapat na ilaw sa mga kalsada at natiyempuhan lang may event sa campus nang mangyari ang krimen.

Nauna na ring sinabi ng QCPD na handa itong magbigay ng security assistance kung hihingin ng UP.

— Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC