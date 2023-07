Inmate nakatakas sa kulungan sa Oriental Mindoro

Isang Person Deprived of Liberty (PDL) o inmate ang nakatakas matapos dumalo sa isang hearing sa Barangay Camilmil sa Calapan City, Oriental Mindoro pasado alas-12:30 nitong Martes ng tanghali.

Kinilala ang pugante bilang si Bryan Salmorin Nao, 31 anyos, mula sa Barangay Balite sa Calapan City, ayon sa public information officer ng Calapan District Jail na si JO2 Kristelle Ugay.

Katatapos lamang umano dumalo ni Nao sa pagdinig ng kaniyang kasong rape sa RTC Branch 40 sa Calapan City at hinihintay na lang ang sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), nang biglang itong tumakbo.

Dagdag pa ni Ugay, hindi naman nagtangkang tumakas ang isa pang PDL na kasama ni Nao.

Nagpaputok ng warning shot ang guwardiya ni Nao bago pinaputukan ang pugante pero hindi nya ito tinamaan at nagpatuloy ito sa pagtakas.

Narekober ng mga humahabol na guwardiya ang posas sa bahagi ng Barangay Camilmil.

Kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ang BJMP at Philippine National Police para mahuli si Nao.

