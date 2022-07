Umarangkada ngayong Lunes ang pagpaparehistro ng mga boboto para sa barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections sa Disyembre.

Alas-7 pa lang ng umaga ay may pila na ng mga magpaparehistro sa tanggapan ng Commission on Elections (Comelec) sa Arroceros, Maynila.

"Para makaboto na kami sa SK at susunod na bagong presidente," anang 18 anyos na si Angelica Dionisio.

"Kaya din po ngayon [magpaparehistro] kasi may work din po kami [mamaya]," sabi naman ni Cheska Dinglasan, 18.

Matiyaga ring pumila ang senior citizen na si Alita Medina, na magpapakuha ng biometrics.

"Mahaba talaga [pila]. Tiyagaan lang," aniya.

Ipapatama naman ni Evelyn Enriquez ang kaniyang pangalan.

"Alas-6 [ng umaga] nandito na ako eh... Sabi ko, agahan ko... Siksikan na po," ani Enriquez.

Humingi ng pasensya ang Comelec kung kailangan pang maghintay sa pila para makapagparehistro.

Ayon kay Manila election officer Gregorio Bonifacio, kailangan pa rin ipatupad ang physical distancing kaya limitado ang pinapapasok at pinapaakyat sa tanggapan ng Comelec.

"Kailangan pa rin natin magpatupad ng social distancing para po mapigilan pa rin natin ang COVID. Dahil sa ngayon, bagama't nasa [Alert] Level 1 na po tayo, mayroon pa rin tayong COVID na kinakaharap," ani Bonifacio.

Nakikipag-ugnayan na rin ang Comelec-Manila sa malls para makapagtayo ng satellite registration center.

Umapela si Bonifacio na huwag nang hintayin ang mga huling araw ng pagpapatala para matiyak ang pagrehistro.

Tatlong linggo lang ang itatagal ng registration period.

Bukas ang mga tanggapan ng Comelec mula Hulyo 4 hanggang 23, Lunes hanggang Sabado, kasama ang holidays, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Puwede na ring i-print, sagutan nang wasto at ihanda na ang application forms na matatagpuan sa website ng Comelec.

Pinayuhan ng poll body ang mga magpaparehistro na magdala ng proofs of identity o valid ID, sariling ballpen at alcohol. Sinabihan din silang magsuot pa rin ng face masks at panatilihin ang tamang physical distancing.