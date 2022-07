Ina ng yumaong si Melanie Dubos, lubos na nagdadalamhati

Watch more News on iWantTFC

Lubos ang pagdadalamhati ng ina ni Melanie Dubos dahil sa biglang pagpanaw ng kaniyang anak.

Si Melanie ang babae mula sa viral "free hug" photo kung saan yinakap niya ang isang reporter ng ABS-CBN.

Binawian ng buhay si Melanie nitong Sabado habang nagpapagamot ng kundisyon sa pag-iisip sa National Center for Mental Health.

Ang nanay ni Melanie na si Nanay Aida, nagdadalamhati sa pagpanaw ng kaniyang anak na hindi na niya nakausap o nakita simula ng lumuwas ito mula Sultan Kudarat papuntang Maynila para magtrabaho, dalawang dekada ang nakalilipas.

Nang mag-viral si Melanie noong Abril at matagpuan noong Mayo, agad na nagtungo sa Maynila si Nanay Aida pero bigo itong makita ang anak.

Walang mangyayaring burol ngayon sa punerarya dahil ang lahat ng kaanak ni Melanie ay nasa Sultan Kudarat sa Mindanao, maliban sa kaniyang kapatid na si Mona na nasa Maynila.

Ang gusto ng pamilya ay dalhin ang labi ni Melanie sa Mindanao at doon ay mabigyan maayos na burol bago ilibing. Nangako naman ang Philippine Airforce na tutulungang maiuwi ang labi ni Melanie gamit ang C 130.

Kahit na masakit ang sinapit ng anak, lubos naman ang pasasalamat ni Nanay Aida sa lahat ng patuloy na tumutulong sa kanilang pamilya.

Sa kasalukuyan, inaayos pa ng Philippine Airforce ang flight schedule bago maiuwi ang labi ni Melanie sa kaniyang pamilya sa Mindanao.

Kwento niya, madalas siyang natutulala at napapaiyak na lamang simula nang malaman ang masamang balita nitong Sabado.

"Nabalitaan ko sa lola ko nung pumunta siya dito nung nakaraang araw. Sinabi niya na si mama daw po pumanawa na. Siyempre masakit din po sa kalooban ko na bago kami magkita ay wala na siyang ano ganyan na yung nangyari sa kanya," sabi ni Mark.

Dalawamput limang taong gulang na si Mark, may asawa at isang anak, at nakatira sa Sultan Kudarat. Pero ni isang beses ay hindi man lang niya nakita o nakagisnan sa kaniyang paglaki ang nanay na si Melanie. Bukod pa rito, kamamatay lang rin ng kaniyang ama noong nakaraang taon.

"11 months pa lang ako nung lumuwas ng Maynila tapos nagkaasawa siya dun tapos yung papa ko nagkaasawa din dito. Sa sobrang tagal po namin na hindi nagkita di ko rin po siya nakasama. Nagtatanong po ako sa lola ko kung nasaan mama ko noon nung maliit pa ko ang sabi niya nasa Maynila nagtatrabaho," aniya.

Maraming beses nang tinangka noon ni Mark na makipagsapalaran sa Maynila para hanapin ang ina pero hindi natutuloy dahil laking probinsya at para na rin sa kaniyang kaligtasan.

Kaya nang mag-viral ang kaniyang ina noong Abril, nabuhayan siya ng pag-asa at agad na nagtungo sa Maynila.

"Sobrang saya po na natagpuan na yung mama ko, nakita ko dun. Pumunta po kami sa ano para magkita ho namin siya pero hindi naman po namin siya nakita nung pumunta po kami dun. Parang wala pa ring pag-asa na magkita kami. Naisip ko parang siyempre masakit po maam bago ko siya makita ganyan na."

Ang tanging hiling ni Mark, ay masilayan man lang ang kaniyang minamahal na ina sa una at huling pagkakataon.

"Kahit hindi po kami nagkita nung pumunta kami dun kahit bangkay na lang po ako maiuwi dito para makita ko naman po kahit katawan niya lang wala na pong buhay mauwi lang po sana yung bangkay niya dito," aniya.

Sa kabila nito, ikinatuwa naman niya nang malamang tutulong ang Philippine Airforce na maiuwi ang labi ng kaniyang ina sa Mindanao.

Ayon naman sa kapatid nito na si Mona Dubos, gusto na nilang maiuwi ang labi ni Melanie sa Sultan Kudarat ngunit salat sila sa paggastos.

Kung sakaling maiuwi si Melanie, ito ang magiging unang beses na makikita siyang muli ng kaniyang mga kapamilya sa Sultan Kudarat matapos ang 25 taon.