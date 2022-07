MANILA -- Ilang araw pa lang na nauupo ang bagong administrasyon, nagkasa agad ng kilos protesta ang grupong Socialista Pilipinas para igiit na tuparin ng mga bagong upong opisyal ang mga ipinangako nila sa taumbayan sa kanilang unang 100 araw.

Kakaunti man ang kanilang bilang at hindi man nakaporma sa Peace Arch sa Mendiola sa Maynila dahil sa pagharang ng mga pulis, itinuloy ng grupo ang protesta bitbit ang mga placard.

TINGNAN: Nagprotesta ang grupong Socialista sa bagong administrasyon na tuparin ang mga ipinangako nito sa unang 100 araw sa posisyon.



Hinamon ng grupo ang administrasyon na tuparin ang kanilang mga ipinangako lalo na ang pagpapababa sa presyo ng bigas sa P20 kada kilo.

"Sa first 100 days niya ay dapat tutukan ni President Marcos ang mga manggagawa dahil alam naman natin na ang manggagawa ay s'yang tanging bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. At ganon din ang mga maralita na kung saan laging may banta ng demolisyon, kailangan nyang tugunan," ayon kay Mercedes Villasin, national chairman Socialista Pilipinas.

Tumatak sa grupo ang binanggit ni Marcos sa talumpati niya sa kaniyang inagurasyon na ang pangarap ng taumbayan ay ang pangarap din nito. Anila, panghahawakan nila ito.

Ayon pa sa Socialista Pilipinas, sila ay magbabantay at magiging mapanuri sa mga susunod na mangyayari sa bansa sa ilalim ng bagong administrasyon.

Hindi rin nagtagal ang isinagawang protesta na maayos at mapayapang idinaos.

Binantayan ng mga kapulisan, na may bitbit na mga kalasag at yantok, ang paligid.

