Patay na sunfish napadpad sa dalampasigan ng Iloilo City

Natagpuan ang isang patay na sunfish sa dalampasigan ng Iloilo City noong Hulyo 4, 2021. Retrato mula sa R6 Iloilo Unicorns Rescue Volunteer Brigade Inc.

Isang patay na sunfish ang napadpad sa dalampasigan ng Molo, Iloilo City nitong umaga ng Linggo.

Ayon sa mga residente, buhay pa ang isda nang makita nila ito sa dalampasigan sa may Barangay San Juan. Pero makalipas ang ilang oras ay namatay din ito.

Tinatayang may bigat na 110 kilo ang isda at may habang 5 talampakan.

Agad namang inilibing ang patay na isda.

— Ulat ni Rolen Escaniel

