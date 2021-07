Ilang barangay sa Batangas ini-lockdown dahil sa pag-alboroto ng Taal

Puwersahang inilikas ang mga residente ng Barangay Banyaga sa bayan ng Agoncillo, Batangas noong Hulyo 3, 2021 dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Taal. Dennis Datu, ABS-CBN News

(UPDATE) Isinailalim sa lockdown ang mga barangay sa Laurel at Agoncillo, Batangas na nasa danger zone dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal.

Kabilang sa mga lugar na ini-lockdown ang mga barangay ng Banyaga at Bilibinwang sa Agoncillo, at Buso-Buso, Gulod at Bugaan East sa Laurel.

"Ito naman po ay maliwanag na dapat walang tao doon sa 7-kilometer danger zone, so 'yon po ang ating ipinatutupad," ani Police Col. Glicerio Cansilao, direktor ng Batangas police.

Aabot sa 6,000 pamilya o 15,000 indibiduwal na ang lumikas sa mga evacuation center sa Laurel at Agoncillo.

Sa Barangay Banyaga, sinimulan noong gabi ng Sabado ang puwersahang paglikas ng mga residente. Kahit ayaw pa ng mga taga-roon na umalis, wala na silang nagawa nang sunduin ng truck ng mga pulis.

"Napakahirap gawa nang maiiwanan na naman ang aming mga bahay," anang residenteng si Evelyn Marasigan.

Marami sa mga residente ang nagkusang umalis at nakatira sa mga kamag-anak habang ang iba'y dinala sa mga eskuwelahan. Pero limitado lang ang bilang ng mga evacuee sa bawat silid-aralan para makaiwas sa COVID-19.

Namigay ng travel pass ang mga lokal na pamahalaan para makapasok ang mga magpapakain ng hayop sa mga naturang barangay. Pero mga lalaki lang ang papayagan at kailangan din nilang umalis sa hapon.

Hindi kasi umano puwedeng pabayaan ang mga palaisdaan at hindi rin maaaring isama ang mga alagang hayop sa paglikas.

"Ang aming alagang hayop ay magugutom eh. Sayang po, 'yan lang po ang aming pinagkakakitaan," sabi ng residenteng si Felopec Alilio.

Dahil sa dami ng inilikas, pagkain at gamot ang pangunahing kailangan.

Aminado naman si Agoncillo Mayor Daniel Reyes na hindi sasapat sa susunod na mga araw ang kanilang calamity fund.

Ayon kay Reyes, magpapadala na ang Department of Social Welfare and Development ng mga food pack para matugunan ang pangangailangan ng mga evacuee.

Sa Laurel, umakyat sa 10 ang bilang ng evacuation center mula 6.

Humingi naman si Batangas 3rd District Rep. Ma. Theresa Collantes ng tulong sa national government para mabigyan ng ayuda ang mga taga-probinsiya.

Samantala, namigay ng higit 1,600 na N95 face mask at 1,400 na bote ng mga mineral water ang Archdiocese of Lipa sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel.

Inaayos naman ng provincial government ng Batangas at iba pang mga ahensiya ang psycho-social intervention para sa mga evacuee na nakaranas ng stress at trauma dahil sa muling paglikas.

— Ulat nina Dennis Datu at Bianca Dava, ABS-CBN News