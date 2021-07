Higit P1.2-M na droga, nasabat sa Taguig; 2 arestado

MAYNILA - Dalawa ang arestado sa magkahiwalay na buybust operation sa lungsod ng Taguig, ayon sa pulisya.

Higit P1 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanila.

Ayon sa NCRPO Public Information Office, nagkasa ng operasyon sa isang restaurant sa MLQ Street sa Barangay New Lower Bicutan, Biyernes ng gabi.

Target ng operatiba ang isang babaeng drug suspek na tulak umano sa lugar. Matapos ang bentahan ng shabu sa poseur buyer, hinuli agad ang babae.

Nakuha sa suspek ang isang pambatang bag kung saan nakasilid ang mga sachet ng hinihinalang shabu. May bigat na 145 gramo ang mga droga na may street value na P918,000.

Sa isa pang operasyon ng Taguig police, inaresto naman ang isang lalaking nagbenta umano ng droga sa Manalo Street sa Barangay Upper Bicutan, Sabado ng hapon.

Nakuha sa kaniya ang isang medium-sized na plastic sachet na may 50 grams ng shabu na nagkakahalaga ng P340,000.

Bukod sa droga, nakuha rin sa suspek ang isang baril at mga bala.

Sa kabuuan, higit P1.2 million ang halaga ng mga nakumpiskang droga sa dalawang suspek na ngayo'y nakakulong na sa Taguig City Police Station.

