Pagdami ng crown-of-thorns starfish sa Camarines Norte ikinabahala

Ikinabahala ng mga taga-Camarines Norte ang pagdami ng isang mapaminsalang uri ng starfish sa dagat na sakop ng Jose Panganiban. Retrato mula kay Artemio Andaya Jr.

CAMARINES NORTE — Namataan kamakailan ang pagdami ng isang uri ng mapaminsalang starfish sa karagatang sakop ng bayan ng Jose Panganiban sa lalawigang ito.

Dahil dito, madalas ngayong sumisid sa dagat ang ilang mangingisda lalo na sa mga coral reef area para mano-manong hanguin sa dagat ang daan-daang "daphag" o crown-of-thorns starfish.

Pagkain ng crown of thorns ang coral polyps, at kayang sumira ng 1-square foot ng corals sa isang araw.

Isang volunteer scuba diver ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Camarines Norte ang nagpaabot sa mga nakatira sa mga coastal barangay ng Dahican, Larap at Salvacion ng presensiya ng crown of thorns.

“Kung hindi po ito makuha, maaari pong tuluyang masira o mawala 'yong pamugaran o paitlugan ng mga isda, so very alarming po,” sabi ni Leonardo Solis, chairman ng Barangay Salvacion.

Ayon sa volunteer diver na si Artemio Andaya Jr., umabot na sa higit 2,000 piraso ng crown of thorns ang nakuha nila gamit ang thong o pansipit mula noong Hunyo 23.

Malaking gastos kasi kung papatayin ang mga ito ng kemikal gamit ang injection gun.

“Ayon po kasi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na representative, sa bawat 1 ektarya na coral area nakakuha ka ng 30 piraso ng crown of thorns, maidedeklara na po 'yon na mayroong active outbreak,” ani Andaya, na sinanay sa paghuli ng crown-of-thorns starfish.

Maselan ang pagkuha sa mga ito dahil ang mga tinik nito ay nagdudulot ng sugat na matagal gumaling.

Mabilis rin itong magparami kaya sumisisid kahit sa gabi ang grupo.

Agad na ibinabaon sa buhangin ang mga nakuhang crown of thorns.

Buhos ngayon ang tulong sa grupo, gaya ng krudo sa bangka at pagkain ng volunteers mula sa lokal na pamahalaan at cash donations mula sa mga pribadong indibidwal.

“Nagbibigay na po kami ng P10 sa bawat crown-of-thorn na nakukuha at ito po 'yon, mula sa mga donation na pumapasok sa amin. Pero sa ngayon, talaga pong hindi pa sapat 'yong mga pumapasok na mga tulong,” dagdag ni Andaya.

Hinihintay ng grupo ang iba pang tulong mula sa BFAR, na nagpapatuloy ang paglalagay ng mga artifical reef sa karagatan ng Jose Panganiban.

Hindi raw sana dadami ang crown of thorns kung hinahayan lang sa dagat ang mga predator o kumakain dito gaya ng pacific triton sea snail na madalas gawing palamuti ang shell.

— Ulat ni Jonathan Magistrado

