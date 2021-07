Cebu mas pinipili ng mga turista dahil sa maluwag na travel requirements

Watch more in iWantTFC

Unang beses makapamasyal ng pamilya Valle sa labas ng Metro Manila at napili nilang destinasyon ang Cebu dahil umano sa kaluwagan ng travel requirements kumpara sa ibang tourist destination.

"Bihira maghanap ng QR code. Nag-ready na lang kami ng QR code namin ng Traze app, pero 'yong swab test yung S-PASS wala naman po," ani Michael Valle.

Sa Cebu, kailangan lang mag-book ng flight ticket, magdala ng ID at mag-download ng Traze app para sa contact tracing.

Cebu City na lang din ang nangangailangan ng swab test result. Independent din kasi ang mga desisyon ng lungsod mula sa lalawigan.

Aminado si Joy Pesquera, head ng Cebu City Tourism Commission, na hamon ang pag-monitor kung may swab test ba ang bisita.

"This is a situation that we have to be honest. We cannot really like 100 percent ensure that the people will tell the truth and they will provide the correct information," ani Pesquera.

Isang senyales ng dumaraming turista sa Cebu ang pagdagdag ng flights ng ilang airlines.

Naghahanda na rin umano ang mga airline sa pagtanggal ng limitasyon na 300 international inbound travelers sa Cebu.

"The moment we start opening that because of the good results of the vaccination, we have to be ready with international travel and bring back again the strong image of the Philippines as the best MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions/ Events) destination," sabi ni AirAsia Philippines CEO Ricky Isla.

Nakipagtulungan na rin ang mga airline sa mga hotel sa Cebu para mas mabilis na ang proseso mula booking ng flight hanggang pag-check-in sa hotel.

Mula sa dating halos wala, nasa 5,000 kuwarto na ang available para sa mga turista sa Cebu.

"We are already getting inquiries and it is a good sign that Cebu is picking up business coming from NCR (National Capital Region)," sabi ni Alfred Reyes, presidente ng Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu.

Pinaplantsa na rin ng Department of Tourism ang pagpapagamit ng travel pass kung saan ilalagay ang mga detalye ng pasahero, tulad ng swab test results at vaccination record, para makatulong na maibalik ang kumpiyansa ng mga gustong mamasyal sa ibang bayan.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

