Ube Fiesta 2023, kinagiliwan sa Germany

BAVARIA - Ibinida ng Filipino community sa Bavaria sa selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan ngayong Hunyo ang ube, na paboritong pagkain ng mga Pilipino.

Mula sa halo-halo, ube candy, ube ice cream, ube cake makikita at matitikman sa mga handaan at mga pagdiriwang ng Pinoy ang ube.

PCG Frankfurt

Sa Independence Day celebration sa Bavaria kamakailan, bukod sa cultural performances, concert ng Philippine Male Singers nagkaroon din ng ‘ube-themed’ Santacruzan, at ube recipe/cooking competition, upang mapakilala sa local market ang simple pero masarap na root crop ng Pinoy.

ubefiesta.de

Ube Fiesta 2023

Sa Frankfurt, ipinagdiwang ng Philippine Consulate General ang Araw ng Kasarinlan sa pagbibigay ng consular outreach mission kasabay ng ikalawang Ube Fiesta na inorganisa ng Philippine Culture Club Nurnberg e.V.

ubefiesta.de

Isinulong din ng Philippine Department of Tourism Office sa Frankfurt sa pagdiriwang ang ‘Bisita, Be My Guest’ tourism campaign.

Naroon din ang Migrant Workers Office sa Berlin para isulong ang Migrant Workers’ Day, at mag-sponsor ng mga papremyo; at ng Department of Agriculture Office sa Brussels.

PCG Frankfurt

Ang Uberasbach, tulad ng Ube Fiesta noong isang taon ay nagbibigay ng market exposure para sa small-scale ube Filipino-German vendors at pagkakataong magkaroon ng Business-to-Business (B2B) interaction.

PCG Frankfurt

Sa tulong ng Philippine Consulate General sa Frankfurt at ng Philippine Culture Club Nurnberg e.V., naging tulay ang Ube Fiesta upang magkaroon ng partnerships, hindi lang ng Filipino-owned small businesses na nagbebenta ng ube cakes, halo-halo, ube puto, ube pastries, at iba, kundi maging ng ilang German-owned food at beverage establishments na gumagawa ng kanilang sariling ube food interpretations.

PCG Frankfurt

Ayon sa organizers, ang Ube Fiesta sa Germany ay magandang pagkakataon para maipakilala sa German food at beverage market ang Filipino ube. Marami rin ang natuwa at bumilib sa makukulay na pagkain at back to back na selebrasyon.

