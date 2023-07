P3.4-M droga natagpuan sa inidoro ng fast food resto

Photo courtesy of Talipapa PNP

Balik-kulungan ang isang lalaki matapos mahulihan ng 3.4 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa isang fastfood restaurant sa Quirino Highway, Novaliches Quezon City, alas dos Linggo ng hapon.

Ayon kay PLtCol Mark Ballesteros, hepe ng Quezon City Police District Station 3, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga security guard ng restaurant hinggil sa kahina-hinalang lalaki na labas-masok sa restroom ng restaurant.

Nang rumesponde ang kanilang tauhan ay nahuli nila sa akto ang lalaki habang kinukuha ang illegal na droga sa loob ng flush tank ng inidoro.

"Ang sabi nasa CR. Nung pagpunta sa CR at pagbukas ng pinto ng mga tao ko that's the time na nakita yung tao na hawak hawak yung item mismo. Sa tapat mismo ng flush tank ng inidoro. So nakita yung hawak niya ay shabu, inaresto na yung tao," ayon kay Ballesteros.

Dalawang malaking plastik ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspek.

Napag-alaman din sa imbestigasyon ng pulisya na dati nang nakulong sa kasong murder ang lalaki noong 1996.

"Nakulong na ito dati sa Bilibid sa kasong murder, itong suspek. Taga Laguna siya. Sa ngayon po yung pagkakakilanlan ng amo niya at nag iwan nung droga dun ay iniimbestigahan pa," dagdag ni Ballesteros.

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek.

Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspek.