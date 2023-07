MRT-3 naghain ng petisyon para sa taas-pasahe

MAYNILA -- Naghain ngayong Lunes ng petisyon ang pamunuan ng MRT-3 para sa dagdag-singil sa pasahe sa linya.

Nasa P2.29 ang hinihinging dagdag sa boarding fare, habang P0.21 naman sa kada kilometro, base sa petisyon.

Kapag naaprubahan, ang minimum fare mula North Avenue papuntang Quezon Avenue Station ay magiging P16 mula sa ngayo'y P13.

Ang end-to-end na biyahe naman mula North Avenue hanggang Taft Station ay magiging P34 mula P28.

Ayon sa mga opisyal ng Department of Transportation (DOTr), malaki ang posibilidad na maaprubahan ang petisyon, lalo't sunod-sunod ang pagsasaayos ng railways.

"They (MRT-3) need funds to support their operations and provide convenience to the riding public. Kailangan i-support 'yong operations. Costs of labor is [also] increasing, kabibigay lang natin ng bagong salary increase. Siyempre that would mean additional costs to the operations of MRT-3," ani Transport Secretary Jaime Bautista.

"Sa tingin namin, baka reasonable na pati ang MRT-3 ay magkaroon ng fare increase," ani Transport Undersecretary Cesar Chavez.

Nauna nang inanusniyo na magkakaroon ng taas-singil sa pasahe ng LRT-1 at LRT-2 simula Agosto.

Nitong Lunes, pumunta rin ang mga opisyal ng DOTr sa Santa Rosa, Laguna para sa goundbreaking ceremony ng North-South Commuter Railway project sa bahagi ng Alabang papuntang Laguna.

Layon ng proyektong makonekta ang Clark, Pampanga hanggang Laguna.

Dahil sa proyekto, isinara ng Philippine National Railways simula noong Linggo ang linya mula Alabang hanggang Calamba, Laguna.

Bago matapos ang taon, isasara na rin ang matitirang PNR operations mula Tutuban hanggang Alabang.