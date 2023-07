4 na miyembro umano ng 'termite gang' huli sa Pampanga

Watch more News on iWantTFC

Apat na miyembro ng umano'y "termite gang" ang naaresto ng mga awtoridad sa San Matias sa Guagua, Pampanga pasado alas-7 ng gabi noong Sabado.

Sa CCTV footage na kuha sa opisina ng isang mall, huli sa akto ang dalawang lalaki na naglalagay ng mga pera sa bag at plastik sa isang establisimyento.

Ilang saglit pa ay nagtago ang isa sa mga lalaki sa likod ng vault na kanilang kinukuhanan ng pera habang ang isa naman ay dumapa na lang sa sahig.

Ito'y matapos nilang marinig ang pagdating ng mga awtoridad na kaagad silang inaresto.

Ayon sa hepe ng Guagua Municipal Police Station, nagkataong malapit na nagpapatrolya ang kanilang tauhan sa naturang lugar nang humingi ng saklolo ang isang security guard.

"'Yung dalawa po naglalagay na ng pera sa bag dahil nabuksan na po nila 'yung vault... so caught in the act ang ginagawa nilang pagnanakaw doon mismo sa nasabing establishment," ani P/Lt. Col. German Pascua II.

Kasabay nito, naaresto rin ang dalawa pang kasama ng mga suspek na naghihintay sa isang pulang AUV na gagamitin sanang getaway vehicle ng grupo.

Nasabat sa grupo ang hydraulic jacks, steel saw, at steel bars na pinaniniwalaang ginamit umano sa paghuhukay para makapasok sa mall.

Sa inisyal na imbestigasyon ng mga awtoridad, mula sa bakanteng lote sa likuran ng mall naghukay ang grupo ng tunnel para isagawa ang krimen.

Dagdag ni Pascua, mayroon din silang narekober na resibo kung saan bumili ng hanger ang mga suspek na maaaring ginawa para pag-aralan kung paano lolooban ang establisimyento.

"Doon po nila pinlano kung saan talaga gagawa ng paraan para butasan ang magiging point of entry and exit po nila... mga more or less sa pagitan ng bakod at establishment, naghukay po sila ng around 15 meters at naisakatuparan nila yung pagpasok... tinake advantage nila 'yung maulan na panahon para hindi po masyadong mamonitor," ani Pascua.

Mga miyembro rin umano ng termite gang ang apat na nahuling suspek at noong ika-3 linggo ng Hunyo ay mayroon din umano silang biniktima sa San Jose Del Monte.

Kabilang din sa mga narekober ang P173,350 na kita ng mall.

Kasalukuyang nakakulong na ang mga suspek at nahaharap sa kasong robbery break-in.

— Ulat ni Gracie Rutao