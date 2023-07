2-storey warehouse sa Quezon City, tinupok ng apoy

Isang warehouse ang tinupok ng apoy sa Barangay Bungad, Quezon City. Andrea Taguines, ABS-CBN News

MAYNILA - Isang two-storey warehouse sa Barangay Bungad, Quezon City ang tinupok ng apoy, pasado alas sais Linggo ng gabi.

Puno ng produktong gawa sa plastic, gaya ng assorted kitchenware at mga upuan ang warehouse, kaya mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ika-apat na alarma ng 7:27 p.m.

Sunog sa warehouse sa Brgy. Bungad, Quezon City, inakyat na sa ikatlong alarma. @ABSCBNNews pic.twitter.com/f6dnTQ1s8C — Andrea Taguines (@andietagz) July 2, 2023

Tumagal pa ng mahigit isang oras o 9:16 p.m. bago ito maideklarang under control.

“Mabilis po yung pagkalat kasi nga may kalumaan na yung warehouse at plastic po yung laman. Alam naman natin na ang plastic ay madaling masunog,” ani Senior Superintendent Aristotle Bañaga, ang fire marshall ng Quezon City Fire District.

Dagdag pa niya, may kalumaan na rin kasi ang naturang warehouse.

“Yung flooring niya sa second floor ay made up of wood, kahoy po. Bumagsak yung buong bubong hanggang doon sa may second floor,” sabi ni Bañaga.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagmula ang sunog sa ground floor ng warehouse pero inaalam pa nila ang naging sanhi nito.

Wala namang nasaktan sa apat na stay-in na empleyado.

Kwento ni Ricardo Escalera, isa sa mga empleyado, malakas na ang apoy nang siya ay magising.

Nailabas pa niya mula sa garahe ang ilang sasakyan ng kumpanya pero hindi na ito nakapagsalba ng sariling gamit.

“Sinubukan ko ngang kunin yung cabinet ko pero pinigilan na ako ng mga bumbero kasi delikado na raw,” sabi ni Escalera.

Tinatayang nasa P15 milyon ang napinsala sa sunog.

Hindi naman nadamay ang mga katabing bahay at establisimyento ng warehouse dahil sa firewall ng mga ito.