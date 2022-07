Arestado ang isang lalaki matapos umanong magnakaw sa isang gasoline station sa Las Piñas City noong madaling araw ng Sabado, ayon sa pulisya.

Umakyat umano ang suspek, 27, sa ikatlong palapag ng gasolinahan, kung saan naroon ang locker room ng staff.

Sinundan ito ng supervisor at naaktuhang ninanakaw ang isang bag na may lamang wallet at relos sa isang locker na puwersahang binuksan.

Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspek dahil sa theft.

Nahaharap sa kasong robbery ang suspek, na kasalukuyang nasa kustodiya ng Las Piñas police.

FROM THE ARCHIVES

Watch more News on iWantTFC