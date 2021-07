Mga pinalikas dahil sa bulkang Taal, planong bakunahan kontra COVID-19

Sa evacuation center ng Ticub Elementary School nananatili ang mga residente ng Laurel, Batangas isang araw matapos magbuga ng phreatomagmatic plume ang Bulkang Taal. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

BATANGAS (UPDATE)—Sisimulan sa Lunes ang pagbabakuna ng mga Taal Volcano evacuee kontra coronavirus disease (COVID-19) sa harap ng hamon ng pagpapanatili ng physical distancing sa mge evacuation center, ayon sa Department of Health ng Calabarzon.

"May dumating na 3,500 bakunang Sinovac and ang plano namin ngayon kasi iba-iba nagdatingan na barangay so ima-master list muna para makita kung sino nabukanahan at hindi pa," ani DOH Calabarzon Director Dr. Paula Paz Sydiongco.

Watch more in iWantTFC

Nanawagan na rin ang mga alkalde ng mga bayan sa paligid ng bulkan, gaya nina San Nicolas Mayor Lester De Sagun at Taal Mayor Fulgencio Mercado, na dagdagan ang alokasyon ng bakuna sa kanila para hindi na magiging problema ang paglikas.

"Kung pwede ho sana makarating ang mga bakuna lalo na sa mga volcanic towns para kung maglikasan na may panlaban na,” ani Mercado.

Matapos ang magmatic intrusion na naitala sa bulkan ay naitala noong Biyernes ang tatlong maliliit na phreatomagmatic eruption.

Patuloy rin ang pagtaas ng bilang ng mga pagyanig na naitatala.

Aabot sa higit 10 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga noong Biyernes.

Indikasyon it na hindi pa kumakalma ang bulkan, ayon sa state seismology bureau na Phivolcs.

"Kung sakaling maintained lang ang pinapakita ng volcano at hindi magda-downtrend, maintain natin sa alert yan, no. 3. Kung mag-i-increase pa iyan, baka magtaas tayo. Kung sakali namang downtrend ng 2 linggo na walang putol at tuloy-tuloy, pwede naman nating ibaba ito sa alert level no. 2,” ani Phivolcs director Usec. Renato Solidum.

Watch more in iWantTFC

May ilang evacuee na nabakunahan bago pa ang paglikas, pero todo pa rin ang pagbabantay gaya ni Nely Marasigan.

"Kahit naka-2nd dose na kami, nangangamba din po. Bawal pa kami makasalamuha. Konting pag-iingat para di mahawaan ng virus," aniya.

Sa ngayon ay tinututukan ng mga evacuation center ang posibleng hawahan ng COVID-19 o kaya ang pagmo-monitor ng mga may ubo’t sipon para sa virus.

Sa Laurel, Batangas, agad na isinasailalim sa antigen test ang mga nagkakasakit. Kasama rito ang 10 kabataang inuubo’t sinisipon dahil sa volcanic smog na kalauna’y nagnegatibo naman sa COVID-19.

"Sa Ticub Elementary School, talagang ang mga bata ay nagkakaubo at nagkakasipon dahil bago pa sila dinala doon may ubo na dahil nga po sa ating smog. Nakatutok ang RHO para maggamot sa lahat ng bata na inuubo, sinisipon at nilalagnat," ani Laurel vice-mayor Rachelle Ogalinola.

Inililipat din sa isolation areas ang mga nagpapakita ng COVID-19 symptoms.

Naghatid din ang DOH ng mga gamot, vitamins at surgical mask para sa mga lumikas. — Ulat nina Dennis Datu at Bianca Dava, ABS-CBN News