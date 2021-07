Alegasyon ni Pacquiao may ‘nawawalang’ P10.4B lockdown cash aid; DSWD sumagot

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Kasabay ng pagkasa sa hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan ni Sen. Manny Pacquiao ang ilan sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno.

Pagbubunyag ni Pacquiao na mahigit P10 bilyong pondo ng Social Amelioration Program (SAP), o pandemic aid para sa mga umaaray sa COVID-19 restrictions, ang umano’y nawawala.

Dahil dito, 1.3 milyong benepisyaryo ang hindi nakalasap ng ayuda sa panahon ng pandemya.

"Nalulula po ako. Doon po sa binanggit ko na isang isyu lamang P10.4 billion na po kaagad ‘yon. Malaking pera po,” ani Pacquiao sa isang virtual conference bago tumulak pa-Amerika para sa kaniyang laban.

Kinuwestiyon din ni Pacquiao ang paggamit ng Starpay e-wallet sa pamamamahagi ng SAP. Maganda naman ang layunin ng paggamit ng serbisyo para sa pamamahagi ng ayuda. Pero aniya ang problema ay napasukan ito ng katiwalian.

"Sa kabuuang halaga na ito ay may inilaan ng P50 billion more or less ang DSWD para lang sa isang hindi kilalang e-wallet na kung tawagin at Starpay na may paid-up capital lang na P62,000. Ang problema bakit sa 1.8 million na binigyang mula sa Starpay ay 500,000 lamang po ang nabigyan," ani Pacquiao.

Ayon kay Pacquiao, bawal i-withdraw ang ayuda kung walang app at marami umano ang hindi nakapag-download nito. Lumalabas aniya na 500,000 lamang ang gumamit nito.

"Ang nawawalang salapi ay P10.4 billion, nasaan na napunta ang limpak limpak na ayuda?" ani Pacquiao, na planong maghain ng resolusyon para maimbestigahan ito sa Senado.

Tumanggi rin siyang pinopolitika niya ang sitwasyon, sa harap ng nalalapit na halalan. Wala aniyang kaugnayan ito sa kung ano man ang plano niya sa politika sa susunod na taon at iginiit niya ring hindi niya sinusubukang galitin si Duterte.

Ayon sa DSWD, handa silang humarap sa ano mang alegasyon laban sa kanila.

"DSWD is willing to face any investigating body and present the necessary evidence, documents to clarify those raised by the good Senator. In fact, the agency has attended several Congressional hearings relative to the SAP implementation," ani DSWD Spokesperson Irene Dumlao. — Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News