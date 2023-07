Nangangalkal ng basura, patay sa pamamaril sa Maynila

Dead on the spot ang isang nangangalkal ng basura matpaos barilin habang natutulog sa bangketa sa Maynial noong Hulyo 1, 2023. ABS-CBN News

Patay ang isang lalaking nangangalkal ng basura matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin habang natutulog sa bangketa sa Maynila noong gabi ng Sabado.

Kinilala ng kinakasama ang biktima bilang si Rodolfo Cadag, 31 anyos.

Ayon sa kinakasama, kakatapos lang nilang mangalkal at sa sobrang pagod ay nakatulog agad sila. Ginising na lang umano siya ng kanilang anak matapos makitang hindi na humihinga si Cadag.

"Doon ko lang po nalaman patay na asawa ko, noong ginising ako ng anak ko," ayon sa live-in partner ng biktima.

"Hindi ko narinig 'yong pamamaril. Magkatabi po kami pero tulog mantika ako sobrang pagod sa pangangalkal," aniya.

Nagtamo ng dalawang tama ng bala sa ulo ang biktima.

Ayon kay Police Capt. Norman Marcos, nagpapatrolya ang kanilang mga tauhan sa may kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue nang lapitan sila at hingan ng tulong ng mga residente.

Nakuhanan ng CCTV ang insidente.

"Doon sa CCTV footage galing sa barangay, nakita 'yong suspek na naglalakad at malapitan na binaril 'yong biktima tapos tumakbo siya sa southbound ng Rizal Avenue," ani Marcos.

Iniimbestigahan na ng mga pulis ang motibo sa krimen pero ayon sa kaanak ng biktima, may nakaalitan umanong guwardiya si Cadag noong nakaraang linggo.

"Sana makamit namin ang hustisya, wala silang awa," anang kinakasama ng biktima.

Patuloy rin ang pagtugis sa salarin.

