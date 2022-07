Pagpasok ng ilang commuter sa MRT-3 North Avenue station. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Umaasa ang ilang pasahero ng MRT-3 na ibalik ng gobyerno ang Libreng Sakay program sa publiko para sa nasabing train line.

Inalis ang libreng sakay program sa MRT-3 nang magsimula ang Hulyo - bagay na itinuro ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kakulangan ng budget.

"Ngayon hindi na libre, nababawasan na yun kaunting ipon namin kasi ‘pag araw-araw bente malaki din un sa sahod namin sir. Sana naman po sir, tuloy-tuloy pa yung libre po, kasi katulad naming nasa ilalim, kailangan din namin ng libreng pamasahe po," anang trabahador na si Patrick.

Nitong Biyernes, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hirit na bigyan ng libreng sakay ang mga estudyante mula Agosto hanggang Nobyembre, sa ilang train lines gaya ng MRT-3, PNR, at LRT 2.

Pero kung ang estudyanteng si AJ Pauig ang tatanungin, tingin niya na mas maganda kung lahat ay makikinabang dito.

“I think yeah, it would be nice thing to make it available for everyone na libre… Although I get it din kung bakit kailangan na may bayad but it still preferrable na libre," ayon pa kay Pauig .

Pinaghahandaan na rin ng pamunuang ng MRT-3 ang pag-aarangkada ng libreng sakay ng mga estudyante, lalo't aasahan din ang pagtaas ng bilang ng pasahero sa muling pagbubukas ng face to face classes sa Agosto.

Nagdagdag na aniya sila ng apat na train sets para makapagsakay pa ng mas maraming pasahero.

"Nagde-deploy na rin po tayo ng 4-car train sets to augment our line capacity in the past months in anticipation of this. Rest assured na operationally ready po ang MRT-3 to serve ang ating mga estudyante na magbabalik-eskwela, at matulungan sila at ang kanilang pamilya habang tayo po ay nagna-navigate sa new normal," ani MRT-3 director Mike Capati.

Maghahain naman ng supplemental budget bill si Quezon 3rd District congressman Reynan Arrogancia para pondohan ang libreng sakay sa mga train line hanggang Disyembre.

"Kung nais po nating maibsan ang paghihirap ng mga pasahero sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe, at gasolina, lubus-lubusin na po natin. I-expand natin ang Libreng Sakay via service contracting hindi lang sa EDSA kundi sa iba pang mga ruta," ani Arrogancia.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News