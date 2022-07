MAYNILA – Tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa lahat ng rehiyon sa bansa, kung saan maraming lugar ang nakapagtala ng higit 200 porsiyentong growth rate.

Ang mababang bilang ng may COVID-19 booster shots ang nakikitang dahilan ng mga analyst kaya tumataas ang mga kaso ng COVID-19, bukod sa kumakalat na omicron subvariants.

“Especially itong BA.5 no, meron siya nu’ng tinatawag na immune escape characteristic. So, ibig sabihin nito, eh kahit na natamaan na ng COVID before…nandu’n pa rin ‘yung possibility na ma-infect ulit. At the same time, ‘yung ating vaccines, in terms of preventing infection ay mas mababa ‘yung potency," ani ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido.

Ganito rin ang pananaw ni OCTA research fellow Ranjit Rye.

“Number 1 is waning immunity; number 2 is the new variants, third is declining compliance with minimum public health standards -- all of these have contributed to the rise in cases, not just in the National Capital Region, but all over the country," aniya.

Sa Metro Manila, pumapalo sa 442 ang average na kaso kada araw mula Hunyo 25 hanggang Hulyo 1, na mas mataas nang 52 porsiyento kumpara sa 291 average na kaso kada araw mula June 18 hanggang 24.

Tumaas din sa 8.2 percent ang positivity rate sa Metro Manila mula sa 5.8 porsiyento.

Nasa 2.69 porsiyento naman ang average daily attack rate sa rehiyon.

Tumaas din ang kaso ng COVID-19 sa 89 na lugar kabilang ang Lucena City at Bohol na nasa moderate risk na ang health system capacity.

Tumaas man ang growth rate, sinabi ni health undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi na angkop ang 2-week growth rate bilang metriko sa ipapataw na alert level dahil may mga lugar na mababaaba ang mga kaso kaya kaunting dagdag lang ay tataas agad ang growth rate.

Sa halip, gagamitin na lang ang average daily attack rate at bed utilization sa pagdetermina ng alert level.

Ayon kay Guido, ang mababang bilang ng mga tinatamaan ng severe at kritikal na sintomas at namamatay ay indikasyon na nananatiling epektibo ang bakuna.

“So far, sa nakikita natin sa data, ‘yung ating mga vaccines ngayon, they remain highly effective in preventing severe cases, hospitalization, and deaths. Kaya makikita natin, mas marami tayong infections na nare-record in the past few days, pero in terms of severity ng disease ay karamihan ay mild at asymptomatic," ani Guido.

Tingin din ni Rye na posibleng malapit na agad ang peak o tuktok ng nararanasang pagtaas ng mga akso.

“There’s no need to lock down, there’s no need to escalate the alert levels. There is a surge. We need to takecare of ourselves….We do believe in OCTA that the peak is coming soon and that cases will decline after that peak," ani Rye.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News