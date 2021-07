Pagluluwag, pagbiyahe ng mga trabahador, sinisilip sa paglobo ng COVID-19 cases sa Laguna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Itinuturo ang pagluluwag ng lockdown restrictions at mga insidente ng "double entries" sa mga naitalang apektado ng COVID-19 kaya dumami ang mga aktibong kaso sa Laguna.

Isa ang probinsiya sa mga may pinakamaraming aktibong COVID-19 cases sa bansa.

Ayon kay sa Laguna Provincial Health Office, kasama sa mga naging dahilan ang pagbubukas ng ilang industriya, at ang pagdagsa galing Metro Manila ng ilan sa kanilang mga residenteng nagtatrabaho sa capital region.

"Either nakuha nila sa trabaho or either nakuha nila sa [transportation] nila," ani Laguna Provincial Health Office Dr. Rene Bagamasbad.

Bukod pa umano ito sa paglabag sa health protocols.

Sa huling datos ng Laguna na naitala noong Hunyo 29, nakapagtala sila ng mahigit 3,161 aktibong kaso ng COVID-19 sa 45,822 kabuuang kumpirmadong kaso sa probinsiya.

Isa rin sa sinisilip na dahilan ang "double entries" kaya nililinis na rin nila at ina-update ang listahan ng aktibong kaso sa lalawigan.

"So 'yung tao OK na siya, nakapagtrabaho na, pero nandu'n pa rin sa list sa masterlist nila, nandun pa rin 'yung person. 'Yung tinitignan nila ngayon na baka may mga nagdodoble pang ganoon," ani Bagamasbad.

Umapela na rin ang ilang LGU officials sa national government para magtuloy-tuloy na ang dating ng bakuna sa kanila.

— Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News