Health protocols hamon sa gitna ng Taal evacuation

MAYNILA — Aabot sa 4,000 residente ang inilikas na sa mga evacuation center sa Laurel, Batangas matapos mag-alboroto ng Taal Volcano noong Huwebes.

Sila ay mula sa 3 barangay sa Laurel na sakop ng 7-kilometer radius danger zone ng Bulkang Taal.

Dinala ang mga residente sa 5 evacuation centers sa matataas na lugar sa bayan.



May ibang inilikas naman sa bayan ng Nasugbu, Batangas at Alfonso, Cavite.



Iisang evacuation center lang ang pinagdadalhan sa bawat barangay para hindi na sila mahaluan at mas madali ang contact tracing.

"Mahirap sa amin ang ganitong sitwasyon. Pamilya ko, hanapbuhay namin. Sobrang hirap po talaga ng nararanasan namin ngayon," ani Tessie Endozo, evacuee.

Tiniyak ni Laurel Mayor Joan Amo na matagal na nilang napaghandaan ang pag-aalboroto ng bulkan.



Ordinansa na aniya sa kanilang lugar ang paghahanda ng mga pamilya ng "go-bag" na may lamang first aid kit at pantatlong araw na pagkain.

Aminado naman ang lokal na pamahalaan na hamon para sa kanila ang mapanatili ang minimum health protocols, lalo na ang physical distancing sa mga evacuation center.

Sa ngayon, tatlo lang ang active COVID-19 cases sa Laurel.

Ayon sa Municipal Health Office, hindi na isinasailalim sa antigen o RT-PCR test ang mga evacuee dahil sa limitadong test kits.



Pero oras na makitaan ng mga sintomas ang evacuee, agad siyang ililipat sa isolation area.

Nagpaalala naman ang DOH sa mga residente sa paligid ng Taal Volcano na magsuot ng tamang protective equipment laban sa sulfur dioxide na binubuga ng bulkan, gaya ng N95 mask.



—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News