Chinese nahulihan ng hinihinalang shabu sa kahon ng face mask sa Mandaluyong

MAYNILA—Nasabat ang tinatayang higit P500,000 ng hinihinalang shabu mula sa isang lalaking Chinese na inaresto sa anti-drug operation sa Mandaluyong City, Huwebes ng hapon.

Target ng buy-bust ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) special enforcement service at PDEA Region 3 ang 30-anyos na Chinese na kinilala lamang sa pangalang Xu.

A Chinese man is arrested during a buy-bust operation at a condominium in Mandaluyong. Around P680,000 worth of suspected shabu was recovered from inside a box of face masks.



