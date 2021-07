'Average daily cases ng COVID-19 sa NCR tumaas pero di dahil sa pagluluwag'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mas mataas nang 5 porsiyento ang naitalang average daily case ng coronavirus disease (COVID-19) sa Metro Manila sa huling linggo ng Hunyo, ayon sa OCTA Research.

Base sa kanilang ulat, umakyat ito sa 686 mula 654. Bahagya ring tumaas ang reproduction number sa 0.82 mula 0.72.

Walong lugar naman sa rehiyon ang nakapagtala ng mas maraming kaso nitong nagdaang 7 araw - pero sa ngayon ay nananatiling mababa ang healthcare utilization rate at critical care utilization rate ng rehiyon.

Paliwanag ni ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido, posibleng dahil ang datos sa hindi pagsumite ng ilang laboratoryo ng kanilang mga datos.

"Posibleng na-carry over 'yung numbers na 'yun to this week, kaya mas mataas this week compared to last week," ani Guido.

"Tama na mas mataas ang cases this past week sa NCR nang 5 percent kumpara to the week before. Pero kung titingnan 2-week growth rate ng NCR, nasa -20 pa rin siya so pababa pa rin talaga kung titignan ang the past 14 days," dagdag niya.

Bagama't ilang linggo nang nasa general community quarantine with some restriction ang Kamaynilaan ay hindi pa rin naman nakakaapekto ito sa trend ng mga kaso, ayon kay Guido.

Matatandaan na mula Marso hanggang Mayo ay inilagay sa estriktong lockdown level ang Kamaynilaan at karatig lugar sa harap ng pagdami ng mga kaso.

Kung magtutuloy-tuloy ang trend, posibleng sa mga susunod na linggo ay makakabalik na ang bilang ng mga kaso sa Kamaynilaan sa bilang bago maranasan ang surge.

"Probably within the month of July, pero possibly late July or first half of August. Pero again, that's assuming the current trend na magtutuloy-tuloy. Pero alam naman natin nag-relax tayo ng restrictions, we're under GCQ with some restrictions ngayon, so may possibility rin na mag-iba 'yung trend. Pero sana 'yung nakikitang pababa, magtuloy-tuloy muna," ani Guido.

Sa listahan naman ng mga lugar sa labas ng NCR na nakapagtala ng higit 30 kaso, karamihan pa rin ay galing sa Visayas at Mindanao. Pero kapansin-pansin ding tatlong lugar sa Laguna (Calamba, San Pablo, Santa Rosa) - na napapailalim ng NCR Plus Bubble - ang nakasama sa listahan.

Pinangangambahan ngayon ang paglaganap ng mga variant of concern gaya ng Delta variant.

Pero paalala ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire: "Ang buhay ng virus ay nakasalalay sa host niya. Ibig sabihin, kung wala naman siyang host na pagbubuhayan at magkakaroon ng mutation, hindi iyan mangyayari. But as the numbers increases, nandiyan lagi 'yung posibilidad na magmu-mutate 'yang virus na 'yan. Ano ang dapat gawin? Una ang border control to contain transmission of any disease," ani Vergeire.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News