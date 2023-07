QCPD kumpiyansang mahuhuli ang mga namaril sa mamamahayag

MAYNILA (UPDATE) — Kumpiyansa ang Quezon City police na makikilala at madarakip na rin kalaunan ang mga suspek sa pamamaril sa isang miyembro ng media at iba pa sa Barangay Masambong noong Huwebes.

Sa panayam sa telepono, sinabi ni Quezon City District Director Nicolas Police Brig. Gen. Nicolas Torre III na may mga nakalap na kopya ng CCTV kung saan nakita ang mukha ng mga bumaril.

Mula apat ay anim na ang tinitingnan suspek sa krimen.

“Ma-identify na. Basically, pang-confirmation na lang ang kailangan namin,” ani Torre sa panayam ng ABS-CBN News nitong Sabado.

May mga ebidensya na rin umanong nakalap ng pulisya para sa mga pinag-aaralang motibo sa krimen.

“Mas marami ang ebidensya na aming nakikita from many working theories, na narrow down namin siya; tatlo na lang talaga. At isa sa mga tatlong working theories na ito is very strong and we just need a few more pieces of evidence of the puzzle para makapag-conclude na kami,” saad ni Torre.

Tumanggi siyang magbigay ng iba pang detalye habang gumugulong ang imbestigasyon.

Sa ngayon ay bantay-sarado ng pulisya ang bahay ng pamilya ng mga biktima.

Tinambangan habang sakay ng SUV ang photojournalist ng Remate na si Joshua Abiad, kapatid niyang si Renato, at mga anak ni Renato na edad 4 at 8.

Hustisya ang hiling ng pamilya Abiad.

“Kawawa yung pamangkin ko talaga. Brain dead na siya. Waiting na lang talaga kami sa kanya. Kaya doon kami talagang ano na mabigyan siya ng justice,” ani ng kapatid ni Joshua na tumangging pangalanan.

“Wala kaming makitang dahilan kasi private citizen kami. Siguro talaga job-related sa kapatid ko, which is nasa media siya.”