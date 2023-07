Larawan mula sa PNP.

MAYNILA -- Tatlong katao ang arestado sa pagkulimbat ng nakaw na telco cell site batteries na nagkakahalagang P14 milyon noong Huwebes sa Bacolod City.

Nakuha ang P1.5 milyong halaga ng 12 volts 180AH batteries mula sa mga suspek, habang may P13.1 milyong halaga ng baterya, na pagmamay-ari umano ng dalawang malaking telco company sa storage facility ng isang junk shop.

Nahuli ang tatlong suspek habang binebenta nila ang mga ninakaw na telco battery sa isang junk shop sa Bacolod City.

"The successful recovery of stolen telco cell site batteries, coupled with the apprehension of the suspects, serves as a strong deterrent to criminals involved in similar illegal activities. The PNP remains resolute in its mission to safeguard the public and maintain the integrity of essential infrastructure throughout the country," anang Bacolod City police sa isang pahayag.

Kasama sa arrest operation ang ilang kinatawan ng mga telco company.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bacolod City police ang tatlong suspek, hawak ang mga ebidensiya.

Kakasuhan sila ng paglabag sa Anti-Fencing Law. Kakasuhan din ang may-ari ng junk shop na sangkot sa insidente.