Dumaraan sa tawiran ang ilang commuter sa isang terminal sa Mandaluyong City noong Hunyo 15, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mataas na pasahe ng dyip at eroplano at pagtigil ng libreng sakay sa ilang ruta at maging sa metro rail transit (MRT-3) ang umarangkada ngayong Hulyo 1, na unang araw rin ng administrasyon ni Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Nasa P11 ang minimum fare ngayon ng mga tradisyunal na jeep, at P13 naman para sa modern jeep.

Natapos na rin ang libreng sakay ng MRT-3, na bunsod umano ng kakulangan ng pondo.

Naging malaking tulong ang libreng sakay kay Crisostomo Yao na nakapag-ipon ng pang-ayos ng kaniyang wheelchair.

“Simula po nung nagka-libreng sakay naka-luwag-luwag sa bulsa ko kumbaga hindi na ako nakakagastos sa MRT kaya madali ako nagkakaroon ng pambili ng bearings sa gulong ng wheelchair ko... Kaya nung sakin talaga nalaking bagay ang libreng sakay ng MRT alam niyo naman nakakatulong samin to lalo na samin kasi ito ang transport na access(ible) saming PWD," ani Yao.

Itataas naman sa level 11 ang fuel surcharge simula ngayong buwan sa mga airline.

Nasa P355 hanggang P1,038 ang presyo para sa fuel surcharge ng domestic flights, habang nasa P1,172 hanggang P8,712 ang fuel surcharge ng international flights.

Nakabase ang sisingiling fuel surcharge sa layo ng biyahe.

Nangyari ang mga taas-presyo buhat ng sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia, na nagdulot ng taas-presyo sa petrolyo.

Ayon sa grupo ng mga pasahero na "The Passenger Forum", dapat tugunan ng Marcos administration ang hinaing ng transportation group dahil pinapasan ng commuter ang mahirap na sitwasyon ng transportasyon.

“This is one of the first big challenges of the Marcos administration. Many Filipinos are suffering due to the sad situation of our transportation. Commuters deserve both immediate relief and long-term solutions to ensure that they will not be further stressed outside their place of work," ani Primo Morillo, convenor ng grupo.

"We are hoping that the Marcos administration through DOTr Secretary Jaime Bautista will be able to provide relief for Filipino commuters within their first 100 days in office."

Tingin na rin ng ibang jeepney driver gaya ni Dominador Macarobo na mas maigi sana kung hindi na nagtaas ng pasahe.

“Hindi advisable na tataas kasi mga pamilya rin namin namamasada araw araw. Walang pagtaas ng sweldo pag tinaasan po yung pamasahe natural hihingi sila ng pagtaas kawawa po sila kapag kami rin po naawa sa mga pasahero paano yung kanilang hinaing parehas din po namin na sila rin po wala rin tinaas ang kanilang sweldo napakahirap ng sweldo," aniya.

Pero para sa grupong Nangangasiwa ng Panlalawigang Bus sa Pilipinas, kailangan na ito dahil nalulugi na sila.

“Pag tumaas ang krudo, di apektado ang driver at konduktor, operators ang nagaabono," anang director nilang si Alex Yague

Umaasa ang mga iba't ibang transport group na makakaharap at makakausap nila ang magdedesisyon sa kapalaran nila.