PANOORIN: Pagyanig ng magnitude 6 na lindol sa Cagayan

Nalaglag ang ilang paninda sa isang tindahan sa Cagayan matapos ang lindol nitong Biyernes, Hunyo 1. Larawan mula kay MJ Castillo Dela Cruz

Kita sa video at larawan ang naging pagyanig ng magnitude 6 na lindol sa Cagayan nitong Biyernes ng madaling-araw.

Sa larawang ibinahagi ni MJ Castillo Dela Cruz, makikita na nagkalat sa sahig ng kanyang tindahan sa Barangay Libertad, Abulug, Cagayan ang ilang paninda matapos ang malakas na lindol.

“Wala naman po [pinsala]. Pero first time po na ganun kalakas dito,” ani Dela Cruz.

Sa kuha naman ng CCTV camera sa isang garment store sa Sanchez Mira, makikita ang lakas ng pagyanig na tumagal nang halos isang minuto.

“Nagising, napabangon, at napayakap na lang kami sa anak namin,” sabi ng may-ari.

Watch more News on iWantTFC

Sapul sa CCTV ang pagyanig ng magnitude 6 na lindol. Video mula sa Little Cheeks PH

Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang silangang bahagi ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan bandang alas-2:40 ng madaling araw.

Ayon sa Phivolcs, may lalim itong 43 kilometers at tectonic ang origin.

Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang lugar sa Hilagang Luzon kung saan naitala ang intensity 6 sa Claveria, Sta. Praxedes, Sta. Ana, Sanchez Mira, Aparri, Calayan, Ballesteros, Abulug, at Pamplona sa Cagayan gayundin sa Adams, Pagudpud, at Bangui sa Ilocos Norte saka Flora at Luna sa Apayao.

Intensity 5 naman sa Tuguegarao City, Tuao, Gonzaga, Lal-lo, Gattaran, Alcala, Amulung, Enrile, and Peñablanca sa Cagayan; Burgos, San Nicolas, Batac, Pasuquin, Bacarra, Laoag City, Vintar, Dingras, Sarrat, Solsona, at Paoay sa Ilocos Norte; Sinait, Ilocos Sur; at Conner, Apayao.

Intensity 3 sa Rizal at Sto. Nino sa Cagayan; Vigan City, Cabugao, San Juan, Magsingal, Candon City, Sta. Lucia, Sto. Domingo, Narvacan, Santa, San Vicente, Tagudin, Banayoyo, Suyo, Alilem, Santiago, Bantay, Santa Catalina, Caoayan, Cervantes, Galimuyod, Burgos, Nagbukel, San Esteban, San Ildefonso, Sugpon, Sigay, at Sta. Maria sa Ilocos Sur; Peñarrubia, Tayum, at Bangued sa Abra; at Cabagan, Isabela.

Intensity 2 sa San Fernando City, Sudipen, San Juan, at Bangar sa La Union; Tabuk City, Kalinga; La Paz, Manabo, Pidigan, at Lagayan sa Abra.

Habang intensity 1 naman sa Cauayan, Isabela.

Ayon sa Calayan Municipal Information Office, wala naman naitalang pinsala o nasaktan sa nangyaring lindol.

“No reported [damage] and no affected families as per our LDRRMO,” ayon sa Calayan Municipal Information Office.