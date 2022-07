MAYNILA - Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na nagpapalawig pa sa libreng sakay sa EDSA bus carousel hanggang sa katapusan ng taon.

Bukod dito, magkakaroon din ng libreng sakay para sa mga estudyante sa MRT-3, LRT-2 at Philippine National Railway para sa pagbabalik ng face-to-face classes sa Agosto hanggang Nobyembre.

Ikinasa ang desisyon matapos makipagpulong si Marcos kay Transport Sec. Jaime Bautista.

"Considering the welfare of students, however, whose learning outcomes have been disproportionately affected by the pandemic, the undersigned recommends implementing a 'Libreng Sakay' for Students Program for the First Quarter of School Year 2022-2023," sabi ng pahayag.

Ipinaliwanag pa nila na hindi kayang palawakin pa ang free rides ng MRT-3 sa lahat ng mga pasahero.

Maaalalang nakatakda sanang itigil ang libreng sakay program nitong Hulyo 1 sa MRT, habang ititigil sana sa katapusan nitong Hulyo ang libreng bus carousel sa EDSA.