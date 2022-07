3 sa 6 kalansay na nahukay sa Albay ‘killing field’, nakilala na

Larawan mula NBI-Bicol

Kinilala na ng kaanak ang 3 sa 6 na kalansay ng tao na nahukay sa isang "killing field" at mass grave ng Concepcion Criminal Group sa Brgy. Molosbolos, Libon, Albay noong June 29.

Nakilala silang magkapatid na Marlon at Newil Ansay ng Minalabac, Camarines Sur at fish vendor na si Jonald Señadan, na mga dinukot at pinatay noong March 2022 dahil asset umano ng gobyerno.

Hinihintay ng NBI ang kaanak ng natitira pang kalansay na pag-aari umano ng 3 kontraktor ng government projects na dinukot at pinatay noong 2021.

Ayon kay NBI-Bicol regional director Paterno Morales, isinailalim pa rin nila sa pagsusuri ng forensic team ang mga buto para may "scientific evidence" sila sa pag-file ng multiple counts of murder laban sa notoryosong sindikato.

Ipinagpaliban ng NBI, PNP at Philippine Army ang muling paghuhukay sa pribadong lupain sa mountain barangay nitong Huwebes. Pero sabi ni Morales, marami pa silang kaso na malulutas mula rito.

“Hindi pa namin naiinterview 'yung ibang informants namin, baka marami pa kasi this will only account for what, last year and this year. So 'yung mga previous years marami pa doon … on witness account, pinaparada niya pa 'yung (victim) bago niya patayin e, pinaparada 'yung mga tao doon,” dagdag ng opisyal.

Giit ng NBI, dapat nang pag-aralan ng mga taga-barangay at LGU-Libon ang rekomendasyon nila na paglalagay ng police at army detachment sa Molosbolos laban sa sindikatong grupo.

“Since ang entry at exit ay nako-control nila (Concepcion group) very hard for law enforcement to control the area. The mere presence talaga ng detachment doon would probably eradicate this atrocities kasi dun lang siya namamayagpag kasi ang hirap ng area terrain-wise so na-take advantage niya 'yun,” ani Morales.

"Kung wala talagang tropa doon, they could do all the things that they could do."—Ulat ni Jonathan Magistrado

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC