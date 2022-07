2 bata sa Pampanga patay matapos makuryente

Nakaburol ngayon ang 2 batang magkapitbahay sa Pampanga matapos silang mamatay sa pagkakakuryente.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Pampanga Provincial Police office, kasagsagan ng malakas na ulan bandang alas-4:30 ng hapon nitong Martes, June 28, 2022, nang magkayayaang maligo sa ulan ang ilang menor de edad sa kahabaan ng kalsada ng Sitio Sampaga, Barangay San Vicente, Apalit, Pampanga.

Nagkakasayahan umano ang mga bata lalo't kapistahan ng kanilang patron na si Apung Iru. Pero bumuhos ang mas malakas na ulan.

Naghanap umano ng masisilungan ang mga bata. Tumakbo sila sa isang waiting shed, pero wala silang kamalay-malay na may nakalawit na pa lang live electrical wire mula sa katabing poste, ayon sa Pampanga police.

Dead on the spot at dead on arrival ang dalawang bata, habang nagpapagaling pa rin sa ospital ang 13 anyos na kasamahan nila.

Isang oras naman bago ito, patay din ang 5 anyos na batang taga- Macabebe, Pampanga matapos mahulog sa bangka at malunod sa ilog.

Sa ulat ng pulisya, hapon rin nitong Martes ay sakay ng isang bangka ang bata kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at mga kapitbahay. Naglayag sila sa Pampanga River at nakiisa sa fluvial parade sa pagdiriwang ng pista ng bayan nang may muntikan silang makabanggaan na isa pang bangka.

Agad umanong minaniobra ang bangka para maiwasan ang banggaan pero aksidenteng bumaligtad ang bangka na kalaunan ay lumubog.

Matatandaang sa mismong araw ding ito ng Martes ay dalawa ang patay matapos makuryente nang tumama ang pole ng kanilang bangka sa isang high-tension wire ng NGCP habang nakikiisa sa fluvial parade.

Sa kabuuan, 5 ang namatay sa araw na iyon sa bayan ng Apalit.

—ulat ni Gracie Rutao