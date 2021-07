Pilipinas 'low risk' na sa COVID-19, ayon sa DOH

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Categorized na bilang "low risk" sa COVID-19 ang Pilipinas, ayon sa Department of Health (DOH), matapos magtala ng mababang average daily attack rate o bilang ng mga nahahawa sa COVID-19 sa loob ng dalawang linggo.

"The risk classification nationally is already at low risk... Ito po 'yung sinasabi namin na manipis... It’s very prone to sudden, posibleng taas so kailangan palakihin pa natin 'yung pagbaba niya," ani DOH Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman.

Pero sa labas ng NCR, mataas pa rin ang bilang ng mga kaso at halos puno pa rin ang mga ospital, partikular sa Davao, Western Visayas, Eastern Visayas, at Soccsksargen.

Sa Davao City, hindi bababa sa 20 opisina at mga tindahan ang isinara sa ngayong linggo dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19 sa lungsod.

Sa NCR plus areas, sa Laguna na lang hindi bumababa ang kaso ng COVID-19.

Sa huling tala ng DOH, may 17 na nagpositibo sa Delta variant ng COVID-19 sa bansa.

—Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News