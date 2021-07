N95 masks panawagan ng mga apektado ng volcanic smog sa Batangas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nananawagan ang opisyal ng barangay na malapit sa Bulkang Taal ng karagdagang suplay ng mga N95 mask sa harap ng tumitinding volcanic smog o vog sa Batangas.

Ayon sa kapitan ng Barangay Maria Paz sa Tanauan na si Manuel Balba, ordinaryong face mask lang ang nagagamit ng mga residente na proteksyon sa vog.

N95 masks ang inirerekomendang gamitin ng Phivolcs para maiwasan ang paglanghap ng vog.

"Kahapon ang ipinamahagi lang namin ay disposable, kausap ko ang aking treasurer nagpapakuha ako ng mga N95 na mask. Ang budget naman namin ay medyo kapos, Hindi naman ganoon kadali mag-release ng budget, sabi ko gawan ng paraan sa city health [office] para makapag-request," ayon sa barangay chairman na si Manuel Balba.

Kabilang sa mga apektadong residente si Bartolomea Manintim.

"Naranasan po namin ang paninikip ng dibdib at sakit ng pagtagok sa lalamunan, nahihirapan po kami huminga tapos ang aming balat naiirita," ani Manintim.

Ayon sa Batangas Disaster Risk Reduction and Management Office, bibili na sila ng N95 mask at may mga handa na ring magbigay.

Pinag-aaralan na rin ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang pagpapatupad ng "selective evacuation” sa mga residenteng apektado ng volcanic smog.

“Ang coast guard nakaantabay din sa augmentation kung kakailanganin ng ililikas doon. Selective lang kung sino may mga health problems,” ani Batangas PDRRMO Head Joselito Castro.

Naglunsad na rin ang Lipa Archdiocesian Social Media Action Commission ng donation drive para makalikom ng mga N95 mask na ipamamahagi sa mga residenteng apektado ng volcanic smog.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News