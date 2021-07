Libreng pizza, alok ng restaurant sa Laoag City sa mga bakunado

Namimigay ng libreng 6-inch pizza ang isang restaurant sa Laoag City para sa mga diner nitong bakunado na. Larawan mula sa Fremantle Pizzera Al Fresco Dining

Isang restaurant sa Laoag City ang nagaalok ng libreng pizza sa mga nabakunahan na kontra COVID-19.

Ayon sa may-ari ng 'Fremantle Pizzera Al Fresco Dining' na si Michiel Torres Harrison, namimigay sila ng 6-inch pizza sa diner nila na nakatanggap ng una o pangalawang dose ng bakuna kontra COVID-19.

Kailangan lang ipakita ng diner ang kanyang COVID-19 vaccination card at valid identification card para maka-avail ng promo ng nasabing restaurant.

Bukod sa layuning makatulong manghikayat ng mas marami pang residenteng magpapabakuna, paraan din nila ito upang higit na matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga customer at empleyado.



"Kaya po namin ginawa ito ay we wanted to make sure that our diners are safe to dine. Secondly, we also want to make sure that our workers are working in a safe environment kasi alam naman natin na madaling ma-contract ang COVID," sabi ni Harrison.



May branch din ang restaurant sa lungsod ng Batac na may kaparehong alok na libreng pizza sa mga diner na bakunado.

Tiniyak ni Harrison na nasusunod din ang ibang safety protocol tulad ng pagkuha ng temperatura ng mga papasok at basic personal details tulad ng pangalan, address, at contact number.

Ang pinapayagang dami rin ng customer ay hanggang 30 percent capacity at ang kanilang dine in ay purong reservation.

- Ulat ni Grace Alba