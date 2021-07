Higit 500 kasapi, tagasuporta ng CPP-NPA sa Masbate sumuko

Sumuko sa awtoridad ang mga rebelde at tagasuporta ng CPP-NPA dalawang linggo matapos ang pagsabog na ikinamatay ng football player na si Keith Absalon at pinsan nito sa Masbate. Larawan mula sa 9th Infantry Division ng Philippine Army

Umabot sa 505 na miyembro at tagasuporta ng Communist Party of the Philippines, New People’s Army at National Democratic Front sa Masbate ang nasa kostodiya ngayon ng militar sa probinsiya.

Ayon kay Capt. John Paul Belleza, tagapagsalita ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Bicol, sumuko ang mga ito sa militar dalawang linggo matapos ang nangayaring pagpapasabog sa Barangay Anas, Masbate City na ikinamatay ng football player na si Kieth Absalon at pinsang si Nolven Absalon.

Inako ng NPA na sila ang nasa likod ng pagpapasabog.

"Yung assessment natin dito ay after ng incident na inamin ng communist terrorist group na sila talaga ang may kagagawan ng krimen na 'yun, nagkaroon ng atmosphere kung saan 'yung mga Masbateño is nagalit na and even 'yung former rebels na-dissapoint na din kaya maraming sumuko," ani Belleza.

"Sumuko sila voluntarily sa area kung saan meron tayong Community Support Program team na na-deploy sa area kung saan ini-educate nila 'yung community as to the nature ng CTG (communist terrorist group)," aniya.

Ipapasailalim sa mga interbensiyon at iba pang programa ng gobyerno ang mga sumuko.

“Magkakaroon ng evaluation for them and titingnan kung sino 'yung qualified na makatanggap ng financial assistance at iba pang tulong para makapag-bagong buhay." sabi ni Belleza.

Kinasuhan na ng pulisya sa Bicol ang 24 na itinuturong responsable sa pagkamatay ng magpinsang Absalon.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC

- Ulat ni Karren Canon