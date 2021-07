Fully-vaccinated Pinoys mula 'green countries' pinaikli ang quarantine sa Pilipinas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Simula Hulyo 1, mas maikling quarantine period na ang ipatutupad para sa mga uuwing Pilipinong nabakunahan abroad na galing sa maituturing na "green countries" o mga bansang sinasabing low risk sa COVID-19.

Limampu’t pitong bansa ang kabilang dito base sa listahang inilabas ng pamahalaan:

Albania

American Samoa

Anguilla

Antigua and Barbuda

Australia

Benin

Belize

The British Virgin Islands

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Cayman Islands

Chad

China

Cote d’Ivoire (Ivory Coast)

Eswatini

Falkland Islands

French Polynesia

Gambia

Ghana

Greenland

Grenada

Hong Kong

Iceland

Isle of Man

Israel

Laos

Liberia

Malawi

Malta

Marshall Islands

Mauritius

Micronesia

Montserrat

Morocco

Mozambique

New Caledonia

New Zealand

Niger

Nigeria

Northern Mariana Islands

Palau

Rwanda

Saba

Saint Barthelemy

Saint Kitts and Nevis

Saint Pierre and Miquelon

Sierra Leone

Senegal

Singapore

Sint Eustatius

South Korea

Taiwan

Togo

Turks and Caicos Islands (UK)

Vietnam

Zimbabwe

Pitong araw na lamang mula sa dating 10 ang ilalagi sa quarantine facility ng mga nakakumpleto na sa doses ng bakuna kontra COVID-19 sa mga tinaguriang green countries.



Sasailalim ang mga uuwing indibidwal sa RT-PCR test sa ikalimang araw mula sa kanilang pagdating sa bansa.



Kahit pa negatibo ang resulta ng kanilang swab test, kailangan pa rin nilang tapusin ang 7 araw sa loob ng quarantine facility. Ang natitira ay home quarantine na lamang.

Hindi naman kasama sa listahan ang ilang bansang may malalaking Filipino communities at agresibong COVID-19 vaccine rollout, gaya ng Amerika.



Kaya ang ilang Pilipino doon, dismayado sa desisyon ng pamahalaan, lalo’t karamihan sa kanila ay fully-vaccinated na.

Bukod sa magastos, mauubos din daw ang kanilang bakasyon sa loob ng isolation facility.



Pero paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, hindi kasama sa listahan ang Amerika dahil sa presensiya ng Delta variant doon.



"USA has now 30 percent reported cases due to Delta variant. So nakakatakot din 'yan. We cannot just say, 'O sige sige, mataas ang vaccination rate niyo' but the fact is, nandiyan pa rin ang Delta variant sa kanila," giit ni Duque.

—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News