Duterte pinangunahan ang inagurasyon ng LRT-2 extension project

Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inagurasyon ng LRT-2 extension project sa Antipolo City, Rizal ngayong Huwebes. Ace Morandante, Presidential Photo

Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng dalawang bagong linya ng LRT-2 ngayong Huwebes.

Ito ay ang Marikina-Pasig, at Antipolo stations na siyang nagdagdag ng nasa 3.793 na kilometro na linya ngayon ng LRT-2.

Sa inagurasyon na ginanap sa Antipolo station, nagpasalamat si Duterte sa lahat ng nakibahagi sa proyekto.

“Let me also commend the Department of Transportation and all its private sector partners for the completion of this key project despite the difficulties posed by the COVID-19 pandemic,” sabi ng Pangulo.

“Your efforts and determination show that our government stops at nothing to carry on with its mandate to serve the people’s interests no matter the circumstances,” dagdag pa niya.

Ayon sa DOTr, magkakaroon ng soft opening nitong mga dagdag na istayson sa Lunes, ika-5 ng Hulyo.

Mapapabilis umano nito ang biyahe ng mga commuter mula Claro M. Recto sa Maynila, hanggang Masinag sa Antipolo sa 30 hanggang 40 na minuto, mula sa 3 oras kung bibiyahe ng bus o jeep.

Inaasahan din ng gobyerno na makatutulong ito para maibsan ang trapiko sa Marcos Highway, lalo na sa mga lugar ng Marikina, Pasig at Antipolo.

Dahil sa dagdag na linya, inaasahang maitataas sa 320,000 ang average daily passenger capacity ng LRT-2, mula sa dating 240,000 lang.

Magsisimula ang first trip ng 5 a.m., habang 8:30 p.m. ang last trip na pa-westbound o iyong papunta sa Rectio station, at 9 p.m. naman para sa pa-eastbound o yung patungong Antipolo station.

“Indeed, this project will improve mobility and ensure transportation connectivity, especially in the busy [eastern] part of Metro Manila,” sabi ni Duterte.



“Now, our commuters can travel faster, be more productive at work, and enjoy quality time with their loved ones, especially in the middle of this health crisis,” dagdag pa niya.

Wala pa munang magiging pamasahe na sisingilin sa Antipolo, Marikina-Pasig at Santolan stations na bahagi L2EE simula July 5 hanggang 18.

Matapos nito ay regular fare matrix na ang gagamitin sa pamasahe para sa dalawang istasyon, at aabot ng P30 ang single journey ticket para sa Recto-Antipolo trip, at P28 para sa stored value tickets.

Bilang pag-iingat laban sa COVID-19, ipatutupad sa bagong dalawang istasyon ang health protocols gaya ng regular na disinfection, thermal scanning ng mga pasahero, at ang pagmamandato ng pagsusuot ng face mask at face shield at social distancing sa loob ng tren.

1999 pa nang planuhin ng gobyerno ang proyekto sa ilalim ng “Master Plan for Metro Manila”. Pero noong 2015 lang ito naaprubahan ng NEDA board.

Tinatayang nasa higit P4 bilyon ang halaga ng proyekto, kasama ang pagtatayo ng mismong istasyon at ang mga paglalagay ng electromechanical systems na kailangan ng tren.

Kinuha ang pondo mula sa General Appropriations Act at foreign loans mula sa Japan International Cooperation Agency.

