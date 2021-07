DENR naglunsad ng kampanya para maalagaan mga watershed sa bansa

MAYNILA - Inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) nitong Miyerkoles ng isang malawakang kampanya para mapangalagaan ang mga watershed sa bansa, kung saan nasa higit 100 na umano ang itinuturing na nasa kritikal na kondisyon.

Katuwang ng ahensya ang JICA o Japan International Cooperation Agency, iba't-ibang local government units at mga pribadong sektor sa "Save Our Watersheds" na layuning paigtingin ang kaalaman ng bawat mamamayan sa kahalagahan ng watershed sa buhay ng tao at kalikasan.

Batay sa datos ng DENR, nasa 130 na watersheds ang nasa kritikal na sitwasyon ngayon at nangangailangan ng agarang rehabilitasyon at proteksyon.

Ayon kay Environment Secretary Roy Cimatu, kailangang maiangat ang antas ng kaalaman ng bawat isa sa kahalagahan ng watershed upang maagapan ang sitwasyon sa 130 critical watersheds.

Binigyang diin din ng kalihim na mahalaga ang papel ng mga puno para maprotektahan ang mga ito.

"Climate change greatly contributes to watershed degradation while human activities are still largely connected to the country's watershed… The watershed can do so [many] things, if you have lot of rain it will prevent flooding possibly, if there are no rains or there are no typhoons the water in the watershed that has the reservoir will now become small streams, small creeks that will run in the river then will go to what we need,” paliwanag ni Cimatu sa event.

Bahagi ng kampanya ang pagpapaigting sa mga rehabilitation programs at projects tulad ng forest land management project, national greening program, integrated natural resources environment management project, build back better at iba pang local government initiatives.

Giit din ni Cimatu para mas palakasin ang inilunsad na kampanya babalangkas sila ng executive order at paaaprubahan kay Pangulong Rodrigo Duterte.

"We are now formulating national directives in the form of an executive order which will be endorsed for the president's approval. This will pave the way for the establishment of institutional mechanisms for the collaborative and whole society efforts in conserving our watersheds."

Nagpasalamat naman ang isang environmental group sa kagawaran.

“Sa level ng organization napakarami ang benefits na matatanggap natin sa program kasi sa socio-economic life ng mga tao doon sa forest land sa watershed, itong mga component ng project na dumating sa area ay nakaka-uplift ng living condition ng mga tao,” ani James Bantasan, pinuno ng watershed development advocates of Nueva Vizcaya.

Umaasa rin ang DENR na matapos maipatupad ang kampanya magkakaroon ng mas malalim na kaalaman ang mamamayan para mapangalagaan ang mga watershed sa bansa.

- Raya Capulong, ABS-CBN News